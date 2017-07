Der Parteitag war wie immer. Die Bewegung war ein Dorffest. ÖVP neu? Natürlich war die Begeisterung für Sebastian Kurz nicht inszeniert. Sie war und ist echt. Ein Kommentar von Gerfried Sperl

ÖVP-Parteitage mit Obmannwahl sind immer Events der Begeisterung. Das war sogar 2014 so, als der Kompromisskandidat Reinhold Mitterlehner 2014 die Partei aufgerichtet hat. Neu war, dass es auch draußen vor dem Linzer Designcenter hoch her ging. Wie bei einem größeren Dorffest. In der Volkspartei nennt man das "Bewegung". Und sonst?

Natürlich war dieser Jubel um Sebastian Kurz nicht inszeniert. Ist er doch ein Hoffnungsträger. In den Umfragen zumindest.. Insofern übertrug sich die Stimmung draußen auf die Delegierten drinnen. Doch die Freude über den feschen Kandidaten mit den einfachen Sätzen war bloß Fassade.

Der Chef der "neuen Volkspartei" musste Österreich zu einer veralteten Republik erklären, um den Zuhörern eine moderne Zukunft versprechen zu können. Doch womit? Mit einer Steuersenkung, die sich nach Meinung konservativer Experten nicht darstellen lässt? Mit der bekannten Forderung nach einer Schließung der Mittelmeer-Route für Flüchtlinge. Auch da fehlen überzeugende Konzepte einer Umsetzung.

Im Vergleich zu Wolfgang Schüssel, der 1995 erklärt hatte "Ich will Kanzler werden", fehlte bei Kurz eine Kampfansage. Diese Obmannwahl war wahrlich kein Hammer.