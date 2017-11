ÖVP/FPÖ: Vorwärts zurück

Mit dem „Neuen Stil“ des Sebastian Kurz soll Österreich verändert werden. Das war die Botschaft des Obmanns der türkisen Partei im Wahlkampf. Was jetzt – nach zwei Drittel der Koalitionsverhandlungen – sichtbar wird, muss auch den notorisch Oberflächlichen auffallen: Die künftigen Regierer „kommen rasch weiter“, haben ein „ausgezeichnetes Klima“. Die Inhalte bestehen hauptsächlich aus Rückschritten.

Abzulesen ist das an den bisher bekannt gewordenen Ergebnissen zum Thema Bildung: Volkspartei und Freiheitliche wollen keine Gesamtschule und sie möchten die vor zwei Jahren fixierte Abschaffung der Noten in der Volksschule wieder rückgängig machen. Die Rückkehr zur Pädagogik des 19. Und 20. Jahrhunderts ist offenbar feste Absicht der Koalierer.

Hintergrund ist eine ideologische Positionierung der beiden Parteien. Sowohl Kurz als auch H.C. Strache wollen, dass „Leistung zählt“. Und zwar ab dem 6. Lebensjahr. Dafür gibt es Argumente. Die Gegenargumente liefern die skandinavischen und finnischen Schulmodelle. Die SchülerInnen des Nordens werden effizienter gefördert als die im Süden Europas.

Wo so viel Schatten ist, fällt wenigstens auch ein bisschen Licht hinein. Die schon von der ach so ineffizienten ÖVP/SPÖ-Regierung forcierte Sprachausbildung soll umgesetzt werden. Es ist also nicht alles negativ, was Kurz und Strache gekonnt zum Glänzen bringen.

© News

Was meinen Sie? Schreiben Sie mir bitte: sperl.gerfried@news.at

Weitere Kommentare von Gerfried Sperl lesen Sie hier.