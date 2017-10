Realistischste Variante scheint derzeit die schwarz-blaue Regierung, die eine satte Mehrheit der Bevölkerung hinter sich hat. Dem gibt es nichts hinzuzufügen.

THEMEN:

Die Wähler haben entschieden: Sie haben ein Programm rechts der Mitte gewählt. Und einen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Mit einem Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Das sind die nackten Zahlen, egal ob am Donnerstag die SPÖ Nummer 2 oder Nummer 3 wird. Das Volk ist Souverän. Also muss der Bundespräsident den Gewinner mit der Regierungsbildung beauftragen. Überraschend war das doch noch respektable Abschneiden der Sozialdemokraten und der wahrscheinliche Abschied der Grünen aus dem Parlament. Bis Donnerstag freilich reden wir von vorläufigen Endergebnissen, wenngleich mit Einberechnung der Hochschätzungen für die rund 780.000 Wahlkarten, die erst am Donnerstag ausgezählt sind.

Sollte die SPÖ Platz 2 schaffen, wäre natürlich auch eine rot-blaue Koalition möglich. Eine schwarz-rote ist es ohnehin. Zu vermerken gilt hier aber auch: Was die alten Großkoalitionäre sich letzthin geliefert haben, spricht jedenfalls für eine andersfarbige Koalition. Sebastian Kurz kann aber auch die Variante der Alleinregierung mit wechselnden Mehrheiten im Parlament setzen. Das wäre möglich. Ein Expertenkabinett hätte auch seinen Charme. Realistischste Variante scheint derzeit die schwarz-blaue Regierung, die eine satte Mehrheit der Bevölkerung hinter sich hat. Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Sollte sich eine andere Mehrheit abseits finden, könnte das zu noch mehr Politverdruss führen. Deshalb sollte die Politik besinnen und im Wohle des Landes die natürlichste Variante wählen.



