"Warum jetzt?", war so ziemlich die erste Reaktion vieler Politik-Beobachter, nachdem die ersten News vom bevorstehenden Rücktritt Christian Kerns die Runde machen.

Eine Wahlniederlage hingenommen, vom Kanzleramt ins Parlament gewechselt, schön langsam in der Opposition Tritt gefasst, erster Aufwind für seine Partei in den Umfragen. Und heute Abend offenbar sein Rücktritt. Warum jetzt? Weil ein Job in der Wirtschaft winkt? Und weil zweieinhalb Wochen vor dem SPÖ-Parteitag so ziemlich der letzte Zeitpunkt ist, um unter Wahrung des Anstands zurückzutreten.

Am 6. Oktober hätte Kern in Wels der einzige Kandidat für den Parteivorsitz sein sollen. In der nun aufgepoppten Nachfolgedebatte stehen mehrere Rote zur Wahl. Doris Bures zum Beispiel, die zweite Nationalratspräsidentin. Die soll zwar eher mit dem nächsten Bundespräsidentschaftswahlkampf liebäugeln, könnte aber als ranghöchste Sozialdemokratin schwer Nein sagen, wenn die Partei ruft. Und sie wäre ein später Triumph für Kerns Vorgänger, Werner Faymann, zu dessen Lager sie gehört.

Ebenfalls hoch im Kurs: Jörg Leichtfried. Ihn kennen die Leute als Europaparlamentarier, steirischen Landesrat und Verkehrsminister. Und er kann auch Opposition im Nationalrat. Was für ihn spricht: Er ist keinem Lager innerhalb der SPÖ wirklich zuzuordnen.

Oft fällt auch der Name Pamela Rendi-Wagners. Die ehemalige Gesundheitsministerin ist beliebt bei WählerInnen und Basis, allerdings fehlt der Medizinerin und ehemaligen Spitzenbeamtin im Gesundheitsministerium die Hausmacht innerhalb der SPÖ. So wie bisher Christian Kern.

Aus den Bundesländern fallen die Namen Hans Peter Doskozil und Peter Kaiser. Der Erste könnte zwar als Oppositionschef ins Parlament zurückkehren, hat allerdings sein Mandat zurückgelegt, um im Burgenland Politik zu machen. Dort wurde er erst vor zehn Tagen zum Landesparteichef gewählt. Und Peter Kaiser hat in Kärnten einen überzeugenden Wahlsieg eingefahren. In Wien jedoch fehlt ihm die politische Bühne. Königsmacher an der SPÖ-Spitze wird er aber schon sein wollen.