Womit hat uns das vergangene Jahr alarmiert, was ist dem kommenden abzuverlangen? Der neue Judenhass muss mit aller Kraft bekämpft werden. Und die Schule soll wieder bilden

Wie es mich zu diesem prominentesten aller Termine an diesen exponierten Platz verschlagen hat, weiß ich nicht zu beantworten. Denn was versteht ein Kulturchef schon von der Welt? Es sei denn, er wollte aus seiner Aufenthaltsgenehmigung im Dienstbotentrakt der besseren Welt (wie man mit Recht die Kunst zu benennen pflegte) unzulässige Schlüsse ziehen. Deshalb kann das Folgende nur subjektiv sein. Denn weiter als zur vagen Erkenntnis, dass die Welt sogar im mir überblickbaren Zeitraum schon bessere Jahre gesehen hat, reichen meine einschlägigen Informationen nicht.

Also lasse ich meinen Restbestand jüdischer Gene zu Wort kommen. Ein mir namentlich unbekannter Vorfahre hat sie in der Biedermeierzeit aus Polen importiert und nach guter österreichischer Übung alsbald mit Genen aller Art und Herkunft vermischt. Namens meiner polnischen Verwandten, von denen daheim im Flüsterton gesprochen wurde, weil sie entweder umgebracht oder hinter dem Eisernen Vorhang verwahrt waren, dachte ich nicht mehr, dass der Antisemitismus zu meinen Lebzeiten noch ein Problem werden könnte. Es blieben in der Shoah ja kaum Adressaten für die nächste Massenpsychose übrig, wie auch Arik Brauer in dieser News-Ausgabe vermerkt. Und jetzt? Gewiss meine ich auch die Kellersänger aus dem Raum Niederösterreich. Scheußlicheres als die fröhliche Bereitschaftsbekundung aus geschnitzten Visagen, die Liquidierung der siebten Million in Angriff zu nehmen, ist nicht vorstellbar.

Oder doch? Denn da war noch mehr als Chorgesang, leider Gottes. Der Intendant des Musikvereins richtete vor einem Konzert des Philadelphia Orchestra Ende Mai besänftigende Worte an eine Gruppe von Demonstranten, die sich vor dem Gebäude eingefunden hatten: Die Damen und Herren mögen ihre Argumente freundlichst vor dem Konzert und nicht während der Darbietung formulieren. Die Demonstranten hatten keine Beanstandungen musikalischer Art: Sie missbilligten nur den Tourneeplan des amerikanischen Orchesters, weil dieser tags darauf nach Israel weiterführte. Dieselbe Organisation rief im vergangenen Oktober zum Boykott des Klezmore-Festivals auf. Seit 15 Jahren wird da mit Konzerten, Lesungen und Filmen in Wien die Auseinandersetzung mit jüdischer Kultur gefördert. Und neben Musikern aus Europa und den USA wurden, von ihrer Botschaft heuer mit 1.000 Euro unterstützt, auch israelische Mitwirkende erwartet.

Das Verhängnis heißt BDS ("Boycott, Disvestment, Sanctions") und bedient sich einer bewährt niederträchtigen Methode: Unter dem Vorwand, die (wahrlich angreifbare) israelische Palästina-Politik zu missbilligen, wird dazu aufgerufen, die Überlebenden und ihre Nachkommen zu isolieren. Und das auch im Herzen der Täterländer und zu Zeiten, in denen das hier Verübte in die Ferne der Geschichte zu rücken droht.

Die deutsche Hausfrau, so formulierte es die "Welt", hat sich in Zweckgemeinschaft mit dem IS begeben -in absolut vergleichbarer Konstellation eine der verheerendsten Allianzen der Weltgeschichte. In Wien wird vor der Oper zur Zerstörung Israels aufgerufen, in Berlin zünden pro-palästinensische Demonstranten die Fahne mit dem Stern an. In London bekämpft der Labour-Vorsitzende Corbyn eine weltweit verbindliche Definition des Antisemitismus: Es müsse schon erlaubt sein, die israelische Politik mit der Vernichtungspolitik Nazi-Deutschlands zu vergleichen. Der Pop-Sänger Roger Waters, ein BDS-Proponent, schießt während seiner Konzerte auf ein mit dem Davidstern bemaltes Plastikschwein. Gar nicht zu reden von den Verhältnissen in Frankreich. Und hier? Dachte jeder dritte Jude schon ans Auswandern. Was ich dem kommenden Jahr also vordringlich abverlange, ist eine Erkenntnis: Es gibt keinen ehrbaren, keinen durch Umstände nachsehbaren, keinen linkslegitimierten Judenhass. Es gibt nur den Judenhass, und der ist mit allen Instrumentarien der Exekutive und der Legislative zu bekämpfen.

Von da zur anderen Herzensmaterie überzuleiten, ist nicht einfach, aber nötig. Kürzlich sind der Kanzler und sein Bildungsminister glücksbeschwipst von einer Reise in den Fernen Osten zurückgekehrt. Dort, so erklärten beide übereinstimmend, hätten sie die Zukunft der Bildung erblickt. Illustriert wurden die Euphoriebekundungen mit Bildern südkoreanischer Volksschulkinder, Österreich-Fähnchen in der einen, das kollektiv identitätsstiftende Tablet in der anderen Hand. Deshalb müssten jetzt die Lehrpläne "entrümpelt" werden, um digitalen Inhalten Platz zu machen. Die Vorkehrungen der ministeriellen Vorgängerin zur Generalbemusterung Zehnjähriger mit Tablets seien hurtig zu finalisieren.

Nun wird mir keiner unterstellen können, ich hätte die obwaltende Regierung unter irgendwelchen Anwandlungen von Ungeduld herbeigewünscht. Aber eines habe ich mir von ihr nach mehr als einem Jahrzehnt einschlägig beschrittener Irrwege erhofft: die Rückkehr zu einer Bildungspolitik, die man nicht länger unter Anführungszeichen zu setzen braucht. Damit meine ich nicht das Ansinnen, achtjährige Kinder durch harte Testphasen zu jagen, um ihre zwei Jahre später relevante Gymnasialreife festzustellen. Ich meine die grundsätzliche Definition des von drei sozialdemokratischen Ministerinnen zur Karikatur deformierten Bildungsbegriffs, wie ihn der Philosoph Konrad Paul Liessmann einzufordern nicht müde wird: als Erziehung zu geistiger Reife und eigenständigem Denken durch kulturelle Verfeinerung. Die Zentralmatura, die seitens des Bildungsministers Faßmann nicht einmal der Form halber zur Diskussion gestellt wird, verordnet vielmehr amtlich standardisierte, meinungskonforme Hirnenge. Wenn statt der Beschäftigung mit Kleist, Brecht und Handke das Verfassen von Leser-und Offenen Briefen ins Zentrum des Literaturunterrichts rückt; wenn man in Englisch maturieren kann, ohne während der vorhergegangenen acht Jahre den Namen Shakespeare gehört zu haben: dann muss zugunsten der digitalen Zwangsbemusterung nicht mehr viel "entrümpelt" werden. Denn dieser -jede Mutter und jeder Vater weiß es -natürliche Feind des Buches hat schon gewonnen, wenn er im sensibelsten, der Phantasie und dem Lesen aufgeschlossensten Alter mit Gesetzesmacht ins Zentrum kindlicher Mühewaltung gerückt wird.

Da derlei Erwägungen aber unter den amtlich missbilligten Orchideenspintisierereien abgelegt werden, mag die Statistik argumentieren. Zum Beispiel so: Die Zahl deutschsprachiger, vorrangig junger Buchleser ist in den vergangenen fünf Jahren um 6,4 Millionen zurückgegangen. Oder das? In China und Japan, wo zweckorientiertes Funktionieren schon bei Kindern eingefordert wird, explodiert die Jugendselbstmordrate. In Japan -hier wird dergleichen ungefiltert erhoben -ist Selbstmord schon die häufigste Todesursache Minderjähriger. Und wenn in Südkorea nicht gerade mit Österreich-Fähnchen gewedelt wird, arbeitet man dort an der statistischen Wirklichkeit: der des Landes mit den meisten Suiziden der Welt.