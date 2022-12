Kombiniererin Hirner verpasst in Ramsau diesmal Podest

Lisa Hirner hat beim Heim-Weltcup der Nordischen Kombiniererinnen in Ramsau das Podest verpasst. Die von einer Verkühlung geschwächte Steirerin erreichte am Samstag den vierten Platz, nachdem sie tags zuvor als Zweite ihr bestes Weltcup-Resultat überhaupt geschafft hatte. Einen Start-Ziel-Sieg sicherte sich wie schon am Freitag die norwegische Dominatorin Gyda Westvold Hansen klar vor der Italienerin Annika Sieff (+1:01,7) und der Deutschen Nathalie Armbruster (+1:04,7).

Für Westvold Hansen war es der elfte Weltcup-Sieg im insgesamt 13. Bewerb der noch jungen Sportart bei den Frauen. Hirner verabschiedete sich mit einem Rückstand von 1:14,7 Minuten in die Weihnachtspause, es fehlten ihr exakt zehn Sekunden auf das Stockerl. Die starke Läuferin Ida Marie Hagen aus Norwegen verbesserte sich von Rang elf auf sechs. Die zweite Österreicherin Annalena Slamik wurde mit 3:15,8 Minuten Rückstand 16.

Die nächste Weltcup-Station bei Frauen und Männern im neuen Jahr ist Otepää in Estland (7. und 8. Jänner).