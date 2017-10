Kollision zwischen tunesischem Schiff und Flüchtlingsboot: 8 Tote

Bei einer Kollision zwischen einem tunesischen Schiff und einem Flüchtlingsboot sind am Montag laut italienischen Medienberichten mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Weitere Migranten werden noch vermisst. Das Unglück ereignete sich in der Nacht auf Montag in maltesischen Gewässern. Das Flüchtlingsschiff sei gesunken, hieß es.

Schiffe der italienischen Küstenwache eilten den Flüchtlingen zur Hilfe. Mehrere Migranten konnten aus dem Wasser gerettet werden. Auch ein Schiff der italienischen Marine war am Montag vor Ort. Die Rettungsaktion wurde von den maltesischen Behörden koordiniert, hieß es in Rom.