Kollision im Linzer Verschiebebahnhof - Ursache unklar

Im Linzer Verschiebebahnhof ist Mittwochmittag bei der Abnahmefahrt eine neue Garnitur der Westbahn mit einem Güterzug von CargoServ kollidiert. Der Lokführer des Personenzuges wurden dabei schwer verletzt und kam ins Spital. Weitere drei Personen an Bord sowie der Triebwagenführer des Güterzuges erlitten Prellungen, teilte die Polizei OÖ am Nachmittag mit.

An beiden Zügen entstand hoher Sachschaden: Bei dem Zusammenstoß ist die Westbahn-Garnitur mit drei Wagen komplett mit allen Achsen entgleist, beim Güterzug nur die Lok. Die Bergung hat die ÖBB mit einem Hilfszug übernommen, was den ganzen Tag bis in die Nachtstunden dauern werde.

Die Unfallursache und der Hergang waren vorerst noch unklar und werden in den kommenden Tagen geprüft, teilte eine Sprecherin der Westbahn mit. Der Bahnreiseverkehr geht ungehindert weiter.