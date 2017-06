Wer sich gesund ernähren will, verzichtet auf Butter und setzt dagegen auf Kokosöl. Richtig? Falsch! Das vermeintliche Superfood ist nämlich bei weitem nicht so gesund, wie viele meinen. Zu diesem Ergebnis kamen nun US-amerikanische Forscher. Die Studie wurde von der "American Heart Association" veröffentlicht.

Kokosöl macht schlank, reduziert ganz speziell das gefährliche Bauchfett und schützt obendrein vor Herzkrankheiten. So die Annahme. Und das, obwohl es einen Haufen gesättigter Fettsäuren enthält. Zur Info: Die gesättigten sind die schlechten, die ungesättigten die besseren. Erstere stehen im Verdacht, den Cholesterinspiegel zu erhöhen und folglich Herz und Gefäße zu schädigen.

Und obwohl Kokosöl reich an gesättigten Fettsäuren ist, soll es unserer Gesundheit gut tun. Warum? Weil es Laurinsäure enthält. Von dieser wiederum wird angenommen, dass sie die Konzentration des HDL-Cholesterins im Blut erhöht. HDL-Cholesterin gilt im Gegensatz zu LDL-Cholesterin als "gutes" Cholesterin. Jenes, das das Risiko von Herzkrankheiten tendenziell senkt. Klingt gut. Wissenschaftliche Beweise für diesen Zusammenhang stehen allerdings noch aus.

Kokosöl nicht gesünder als Butter

Darüber hinaus haben nun US-Forscher die Annahme über die positive Wirkung von Kokosöl zerschlagen. Kokosöl enthalte satte 82 Prozent gesättigte Fettsäuren und sei folglich um keinen Deut gesünder als Butter, in der gerade mal 63 Prozent gesättigte Fettsäuren stecken. Also um einiges weniger als in Kokosöl. Und Schweineschmalz enthält nicht mal halb so viele gesättigte Fettsäuren wie Kokosöl. Hier beträgt der Anteil 39 Prozent.

Kurz und gut: Dem Forschungsergebnis zufolge hält Kokosöl nicht, was der eine oder andere Gesundheitsguru verspricht. Alles in allem empfiehlt die "American Heart Association", den Konsum von gesättigten Fettsäuren - und damit auch von Kokosöl - zu reduzieren und stattdessen auf ungesättigte zu setzen. Die kommen vor allem in Nüssen, Hülsenfrüchten und Fisch vor. Mahlzeit!