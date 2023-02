König Charles besuchte Ukrainer im Militärtraining

Der britische König Charles III. hat in der englischen Grafschaft Wiltshire Ukrainer beim militärischen Training besucht. Die britische Armee bildet in einem mehrwöchigen Kurs Ukrainer - oft mit wenig militärischer Erfahrung - für den Verteidigungskampf in ihrem Heimatland aus. "Ihr seid großartig, ich weiß nicht, wie ihr es macht. Ich bin voller Bewunderung", sagte Charles bei seinem Besuch am Montag im Gespräch mit einem der hochrangigen Offiziere.

Der König beobachtete die Rekruten dabei, wie sie Grabenkämpfe übten sowie Gefechte nachstellten, und tauschte sich mit Ausbildern und Teilnehmern aus. Das militärische Intensivtraining umfasst außerdem Schießübungen sowie Erste-Hilfe-Kurse. Nach fünf Wochen kehren die oft jungen Soldaten in ihr Heimatland zurück - und gehen teilweise direkt an die Front. Bisher haben in Großbritannien rund 10.000 Ukrainer an dem Training teilgenommen. In diesem Jahr sollen 20.000 weitere hinzukommen.

Charles III. hatte erst vor wenigen Wochen auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen, als dieser die britische Hauptstadt besuchte.