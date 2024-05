König Charles zeigt sich beim Pferderennen

König Charles III. hat mit seiner Frau Königin Camilla ein Pferderennen südlich von London besucht. Der 75-Jährige hatte Anfang des Jahres eine Krebserkrankung öffentlich gemacht und ist nach einer anfänglichen Pause inzwischen wieder viel unterwegs. Am Freitag erschien er beim Pferderennen in Epsom. Dort trat auch Charles' und Camillas Pferd Treasure an, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete.

Das Tier sei von Charles' Mutter, Königin Elizabeth II., gezüchtet worden, die eine leidenschaftliche Pferdebesitzerin und Anhängerin von Pferderennen war. Das Pferd setzte sich bei dem Rennen allerdings nicht durch und belegte einen hinteren Platz. Sein Name Treasure bedeutet übersetzt Schatz.