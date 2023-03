Koalitionsverhandlungen von SPÖ und ÖVP starten in Kärnten

Nach der Kärntner Landtagswahl am 5. März starten bereits am Donnerstag die Koalitionsverhandlungen von SPÖ und ÖVP. Die SPÖ, trotz einiger Verluste stimmenstärkste Partei, und die ÖVP, die leichte Zugewinne verbuchte, regieren bereits seit 2013 gemeinsam, bis 2018 auch noch in Dreier-Koalition mit den Grünen. Nun wird an einer Fortsetzung gebastelt. Bis zur konstituierenden Landtagssitzung soll sie fixiert werden, diese findet spätestens am 13. April statt.

Die Parteichefs Peter Kaiser (SPÖ) und Martin Gruber (ÖVP) hatten am Dienstag, als die Aufnahme der Verhandlungen vereinbart wurde, bereits ein harmonisches Bild abgegeben. Beide betonten die Gemeinsamkeiten und die gesammelten Erfahrungen der vergangenen Jahre, in denen man auch gelernt habe, mit Konfliktsituationen umzugehen. Nach der ersten Verhandlungsrunde am Donnerstag wollen die beiden ein gemeinsames Resümee über den Auftakt ziehen, außerdem soll der Verlauf der weiteren Gespräche skizziert werden.