Das müssen Sie den Herrn Rosenkranz fragen." Diese Antwort bekommt man nicht etwa, wenn man in der FPÖ Auskunft über parlamentarische Vorgänge sucht. Der Verweis auf den blauen Klubobmann kommt von seinem ÖVP-Gegenüber August Wöginger, und zwar dann, wenn man ihn um seine Meinung zu Koalitionsthemen befragt. Ob ihn störe, dass Walter Rosenkranz schwarzen Landeshauptleuten einen "linken Kurs" vorwerfe, wurde Wöginger in Ö1 gefragt. Antwort: "Das müssen Sie den Herrn Rosenkranz fragen." Was er davon halte, dass der FPÖ-Mann die Oppositionsführer im BVT-Untersuchungsausschuss als "PKK" bezeichnet (das sind die Anfangsbuchstaben der drei Mandatare, aber das ist auch das Kürzel der als terroristisch eingestuften Arbeiterpartei Kurdistans): "Das müssen Sie den Herrn Klubobmann Rosenkranz fragen." Wöginger mag das für ein gefinkeltes Frage-Abwehrmanöver gehalten haben. Schwarz auf Weiß liest es sich ganz einfach wie die Selbstaufgabe der eigenen Meinung.

Nur nicht streiten. Das ist die oberste Prämisse der türkis-blauen Koalition. Die Umfragen geben ihr in dieser Frage ja auch recht. Im jährlich erstellten "Demokratiebefund" ist der Anteil jener Personen, die der Politik sehr oder eher vertrauen, von zwölf Prozent 2017 auf 45 Prozent 2018 gestiegen - weil, so die Studienautoren, die Koalitionsparteien nicht streiten.

Die Frage ist nur, wie weit man diese Harmonie noch treibt. Kann das laute Schweigen den türkisen Oberschweigern irgendwann schaden? Denn die Disziplin erlegt sich vor allem die ÖVP auf. Ewig gestriges Gedankengut in FPÖ-Reihen? Pofeln in Gaststätten? Fragwürdige Handlungen des blauen Innenministers? Nur ja nicht kritisieren, weil die FPÖ ja immer noch damit hadert, wie sie in den Schüssel-Jahren vorgeführt wurde und an sich selbst gescheitert ist.

Die FPÖ hingegen reizt immer mehr die Grenzen aus. Schon vor Rosenkranz motzte der berechenbar unberechenbare Landesrat Gottfried Waldhäusl Richtung ÖVP: "Falsch und Schwarz -das gehört zusammen." Der FPÖ-Fraktionschef im U-Ausschuss schießt ÖVP-Mann Werner Amon an, weil sich der nicht brav an der Reinwaschung des Innenministers beteiligt. Immer schweigt die ÖVP dazu.

Die Rücksichtnahme geht sogar so weit, dass Umweltministerin Elisabeth Köstinger sich unwissend stellt und selbst beschädigt, bloß weil Verkehrsminister Norbert Hofer mit 140 km/h über die Autobahn brettern will. Im Parlament wollte sie die Umweltschäden, die dadurch entstehen, nicht beziffern. Das ihrem Ministerium zugehörige Umweltbundesamt kann das sehr wohl. Geht es so weiter, wird die ÖVP bald vor der Frage stehen, wer diese Regierung eigentlich führt.

Was meinen Sie? Schreiben Sie mir bitte: kromp.renate@news.at