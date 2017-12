Die Chefs von Union und SPD sind nach Angaben aus Parteikreisen bereit zur Aufnahme von Gesprächen, um den politischen Stillstand in Deutschland aufzulösen. Die SPD dementiert.

Das sei ein Ergebnis aus der Runde der Parteichefs mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstagabend gewesen, erfuhr Reuters am Freitag.

Man habe in der Runde mit Angela Merkel (CDU), Martin Schulz (SPD) und Horst Seehofer (CSU) auch über die Möglichkeit einer Minderheitsregierung gesprochen. Die Modelle in anderen europäischen Ländern seien aber nicht auf Deutschland übertragbar, weil es dort um Minderheitsregierungen gehe, die von Parteien aus dem gleichen politischen Lager unterstützt würden. Bei der SPD müssen aber der Parteivorstand und der Bundesparteitag der Aufnahme von Sondierungsgesprächen zustimmen.

SPD entscheidet am Montag über weiteres Vorgehen

Die SPD-Spitze wird nach Angaben von Parteichef Martin Schulz am Montag entscheiden, wie sie sich mit Blick auf die Bildung einer deutschen Regierung verhält. "Wir haben viele Optionen", sagte Schulz am Freitag in Berlin. Meldungen, wonach die SPD bereit sei für Verhandlungen über eine Große Koalition, seien "schlicht falsch".

Solche Informationen stammten wohl aus dem Umfeld der Union. Wer solche Falschmeldungen in Umlauf setze, "zerstört Vertrauen". Der SPD-Vorstand werde am Montag eine Empfehlung für den Parteitag Ende nächster Woche formulieren. "Es gibt keinen Automatismus für eine Große Koalition."



Schulz nennt Bedingungen für Regierungsbeteiligung

SPD-Chef Martin Schulz hat erste Kernanliegen seiner Partei für Gespräche mit der Union über die Bildung einer deutschen Regierung genannt. "Die deutsche Euro-Politik muss sich ändern", sagte Schulz dem "Spiegel" laut Vorabbericht vom Freitag. Eine positive Antwort auf die EU-Reformvorschläge des französischen Präsidenten Emmanuel Macron werde "ein Kernelement bei jeder Verhandlung" sein.

Er sei für eine gemeinsame europäische Sicherheitspolitik und einen EU-Finanzminister. Innenpolitisch werde seine Partei eine umfassende Erneuerung des Pflegesystems sowie der Gesundheitsversorgung zur Bedingung einer möglichen Regierungsbeteiligung machen, sagte Schulz laut der redaktionellen Fassung des Interviews.