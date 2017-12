Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) hat sein neues Büro bezogen. Amtssitz ist das Palais Dietrichstein mit der Adresse Minoritenplatz 3, berichtete ein Sprecher am Dienstag gegenüber der APA. Die Amtsübergabe in den einstigen Räumen des ehemaligen Kanzleramtsministers Thomas Drozda (SPÖ) sei bereits am Tag der Angelobung und "in freundlicher Atmosphäre" erfolgt.

Strache ist nicht der erste Vizekanzler, der seinen Amtssitz im Palais Dietrichstein hat. Zuvor waren etwa die Freiheitlichen Susanne Riess-Passer und Hubert Gorbach dort untergebracht.