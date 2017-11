Die schwarz-blauen Verhandler erhöhen das Tempo. Ein Medienstatement zu den Koalitionsverhandlungen gibt es am Donnerstag.

Die Steuerungsgruppe der Koalitionsverhandler tritt am Donnerstag wieder zusammen. Im Anschluss, um 15 Uhr, wird es ein Medienstatement von ÖVP-Obmann Sebastian Kurz und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache geben, kündigte ein Sprecher gegenüber der APA an.

Die schwarz-blauen Verhandler erhöhen das Tempo. Nach den Sitzungen der Fachgruppen zu den unterschiedlichsten Themenbereichen tritt die Steuerungsgruppe sowohl am Donnerstag als auch am Freitag zusammen. Welche Inhalte die Parteichefs am Donnerstag präsentieren, war noch offen. Der Termin startet um 11 Uhr wieder im Palais Epstein beim Parlament.

"In Fachgruppen wird nicht übers Budget verhandelt"

Sechs Fachgruppen der Koalitionsverhandler haben am Mittwoch ihre Arbeit fortgesetzt. Bildung sowie Integration standen dabei unter anderem auf dem Programm. In einer Aussendung betonte die ÖVP, dass es noch keine Verhandlungen bezüglich Budget im Bildungsbereich gegeben hätte. "In den einzelnen Fachgruppen – auch in der Fachgruppe "Bildung" – wird nicht über Budgets verhandelt. Das ist einzig und alleine Sache der Steuerungsgruppe", heißt es in der Presseaussendung.

Gegen Budgetkürzungen im Schulbereich sprach sich indes der Verband der Elternvereine an den österreichischen Pflichtschulen aus. Darüber hinaus müsse auch der bereits beschlossene Ausbau der Schulautonomie zügig umgesetzt werden, hieß es in einer Aussendung. "Die Finanzierung der für den Schulbetrieb benötigten Lehrer und der Kosten für Schulbau und -erhaltung darf nicht zulasten pädagogischer Gestaltung gehen", so Vorsitzender Karl Dwulit.



Am Mittwoch treffen sich die Untergruppen zu Bildung, Familie und Jugend sowie Sport. Auch die Themen Gesundheit, Wirtschaft und Entbürokratisierung sowie Integration werden aktuell verhandelt. Vor allem bei letzterem dürften die schwarz-blauen Verhandler nicht allzu weit auseinanderliegen.

Freitag soll es wieder einen öffentlichen Auftritt der Steuerungsgruppe geben. Dabei könnten wie vergangene Woche eine Einigung in einem Teilbereich sowie Zwischenstände aus den Fachgruppen präsentiert werden.