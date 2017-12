Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer riet Sebastian Kurz auf jeden Fall das Finanzministerium zu nehmen.

Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) hofft, dass das neue Regierungsteam auf VP-Seite regional ausgewogen ist. Einen oberösterreichischen Ministerposten fordert er aber nicht direkt. Bundesparteiobmann Sebastian Kurz rät er, sich bei Koalitionsverhandlungen keinen Zeitdruck zu machen.

Stelzer, der im Land in einer Koalition mit der FPÖ regiert, zeigte sich bei einem Hintergrundgespräch Donnerstagabend in Wien zufrieden damit, dass mit August Wöginger ein Oberösterreicher den VP-Klubobmann im Nationalrat stellt. Auf die Frage, ob in der nächsten Regierung auf ÖVP-Seite ein Oberösterreicher vertreten sein müsse, antwortete er nur indirekt. Er könne sich nicht vorstellen, dass die Bundesregierung nur mit Wienern und Niederösterreichern beschickt werde. Die ÖVP sei immer gut damit gefahren, wenn sie auf "regionale Breite geachtet hat". Was die Ressortaufteilung zwischen ÖVP und FPÖ betrifft, riet er Kurz, auf jeden Fall das Finanzministerium zu nehmen. Es sei ein "gewaltiger Vorteil für das Regieren", wenn der Regierungschef die Finanzen in der Hand behalte.

Stelzer warnte die Koalitionsverhandler davor, sich ohne Not einen zeitlichen Druck zu machen. Wenn man eine oder zwei Wochen mehr in detaillierte Verhandlungen investiere, "erspart man sich im Nachhinein Ärger". Stelzer berichtete weiters, dass sich Kurz bei ihm erkundigt habe, wie die schwarz-blaue Regierung in Oberösterreich funktioniere und er habe berichtet, dass es gut laufe.

Zusammenlegung der Krankenkassen

Beim Streitthema Zusammenlegung der Krankenkassen zeigte sich der Landeshauptmann gesprächsbereit. "Da muss etwas gehen." Er sei aber dagegen, dass gut funktionierende Systeme zerstört werden. Stelzer lehnt ein System ab, bei dem die Beiträge zentral vom Bund eingehoben und nach einem Pro-Kopf-Modell auf alle Bundesländer verteilt werden. Das wäre nämlich zum Nachteil von gut wirtschaftenden Kassen. Für die oberösterreichische Kasse wäre das ein Verlust. Er spricht sich damit ähnlich wie der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) dafür aus, dass nur bestimmte Bereiche bei den Krankenkassen gebündelt werden, aber die Länderkassen die Finanzkompetenzen behalten.

Stelzer forderte, dass jede Neuordnung der Kompetenzen zwischen Bund und Ländern "halbwegs ausgewogen sein sollte". Es gebe eine Fülle von Möglichkeiten. So könnten Sonderbehörden wie die Wildbach-und Lawinenverbauung, das Denkmalamt und Sozialämter in Länderverantwortung kommen und dafür der Bund in anderen Bereichen Kompetenzen an sich ziehen.

Zu einer möglichen Reform des öffentlich-rechtlichen ORF sagte Stelzer wenig. Er sprach sich lediglich gegen Einsparungen bei den Landesstudios aus. In Oberösterreich sei schon viel gekürzt worden, da sehe er schon mehr "Einsparungspotenzial in der Zentrale".