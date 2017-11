Die Steuerungsgruppe der Koalitionsverhandler trifft sich am Mittwoch und bespricht unter anderem die Themen Integration und Arbeit. Berichte, wonach eine Milliarde Euro mehr für das Bundesheer fix seien, werden aus der zuständigen Fachgruppe dementiert - die Beratungen seien noch nicht abgeschlossen.

Laut einem Bericht der "Kronen Zeitung" ist eine massive Aufstockung der Mittel für das Heer bereits fix. Demnach soll das Verteidigungsbudget in drei Jahresschritten von derzeit 2,072 Mrd. Euro auf 3,139 Mrd. Euro erhöht werden, dies sei ein Prozent des Bruttoinlandsproduktes.

Laut Fachgruppe noch keine Einigung

Aus der Fachgruppe wurde dementiert, dass es von ÖVP und FPÖ bereits eine Einigung gibt, es handle sich um Spekulationen. Die Gruppe habe die Beratungen noch nicht beendet und den Budgetplan werde es dann von der Steuerungsgruppe geben.

Die Chefverhandler mit ÖVP-Obmann Sebastian Kurz und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache an der Spitze treffen sich bis Freitag nun täglich. Am Mittwoch besprechen sie neben den Bereichen Integration und Arbeit auch Sport sowie Kunst und Kultur. Medienstatements soll es aber nur am Donnerstag geben. Die morgige Sitzung findet wieder im Parlamentspavillon im Bibliothekshof statt und beginnt um 10 Uhr. Im Anschluss, gegen 13 Uhr, ist ein Statement der Verhandler geplant.

NEOS verteilten "Nicht genügend" für Bildungspläne

Die schwarz-blauen Pläne in der Bildungspolitik haben die NEOS indes mit einem "Nicht genügend" benotet. Klubchef Matthias Strolz sieht darin "echte Chancen-Killer für junge Menschen", wie er am Mittwoch in einer Pressekonferenz sagte. Kritik gab es nicht nur an der Wiedereinführung der Noten in der Volksschule, sondern auch an der Finanzierung sowie dem weiterhin bestehenden Einfluss der Politik.

» Wir sehen hier einige Schritte nach vorne, aber wesentlich mehr Schritte nach hinten «

"Wir sehen hier einige Schritte nach vorne, aber wesentlich mehr Schritte nach hinten", kommentierte Strolz die Vorhaben der Koalitionsverhandler ÖVP und FPÖ im Bildungsbereich. Positiv bewertete er zumindest das Ziel, Deutsch als gemeinsame Unterrichtssprache aufzuwerten. Ebenso goutierte er die Einführung des Unterrichtsfaches politische Bildung und Staatskunde sowie die Aufwertung der Lehre.

Strolz sieht keine Bildungswende

Eine echte Bildungswende sieht Strolz aber keineswegs, sondern vielmehr reaktionäre Standpunkte. So zeuge die Wiedereinführung der Ziffernnoten von einer "Sehnsucht nach Zucht und Ordnung". Und auch zukünftig werde wohl auch "der Landeshauptmann in der Klasse stehen", befürchtet der NEOS-Chef einen machtpolitischen Zugriff auf das Bildungssystem und Parteibuchwirtschaft bei der Direktorenbestellung.

"Die Spaltung der Gesellschaft mit Ghetto-Kindergärten und Brennpunktschulen wird sich weiter verstärkten", warnte Strolz ÖVP und FPÖ angesichts derer Bildungspläne. Das Gymnasium komme unter eine "Käseglocke", freie Schulen würden hingegen weiter links liegen gelassen. Und auch die Finanzierung liege durch ein Budgetloch von 600 Mio. Euro im Argen, was aber "weiterhin Peanuts in den Augen der Verhandler" sei.

NEOS bieten sich als Ratgeber in Bildungspolitik an

Wie gewohnt bieten sich die NEOS der künftigen Regierung nun als Ratgeber in der Bildungspolitik an: "Ich werde das Angebot erneuern, das Bildungsthema viel stärker ins Parlament zu ziehen." Aber auch mit den künftigen Oppositionsparteien will Strolz bei diesem Thema eng zusammenarbeiten. Allerdings gebe es derzeit weder von der SPÖ, noch von der Liste Pilz eine Rückmeldung.