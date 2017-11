Über das Koalitionsthema Rauchverbot wird derzeit viel diskutiert. Während die FPÖ bei ihrer Position bleibt, wurde das Thema in der Untergruppe Gesundheit noch gar nicht verhandelt.

FPÖ bleibt dabei

Die FPÖ gibt zu den aktuellen Verhandlungen keine Stellungnahme ab. In Bezug auf das Thema Rauchverbot allgemein habe sich die Position der Partei aber nicht verändert. "Die FPÖ ist gegen ein generelles Rauchverbot", sagt eine Sprecherin des Parlamentsklubs der FPÖ gegenüber News.at. FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl teilte am Freitag in einer Aussendung mit, dass das Thema Umgang mit dem Rauchverbot bislang nicht Gegenstand der Verhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP gewesen sei.



Noch nicht einmal verhandelt

Bisher steht also nur der generelle Standpunkt der FPÖ zu diesem Thema fest. Und wie sieht die Meinung der ÖVP dazu aus? "Die ÖVP ist in der Vergangenheit für das Rauchverbot gewesen", sagt eine Sprecherin der ÖVP-Bundespartei gegenüber News.at. Das sei kein Geheimnis. Die laufenden Koalitionsgespräche werde man aber nicht kommentieren. "Bis jetzt war das Rauchverbot noch kein Thema in den Verhandlungen", heißt es auch von Seiten der ÖVP.

In der Untergruppe "Gesundheit" verhandeln für die ÖVP die oberösterreichische Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander, der steirische Gesundheitslandesrat Christopher Drexler und der Chef des Hauptverbandes der Sozialversichungsträger, Alexander Biach. Als Verhandler der FPÖ fungieren Ex-Gesundheitsstaatssekretär Reinhart Waneck, Ex-FPÖ-Abgeordnete und Vizechefin des Hauptverbandes, Beate Hartinger, und Primarärztin und FPÖ-Abgeordnete Brigitte Povysil. Der Ökonom Gottfried Haber ergänzt die Untergruppe als Experte.

Aus dem Büro von Haberlander äußerte man sich auf Nachfrage nicht zur Rauchverbot-Debatte.

Gesundheitslandesrat Drexler bestätigte ebenfalls, dass das von der FPÖ angestrebte Rauchverbot-Aus in der Untergruppe noch kein Thema war. Er hat sich unter anderem mittels Novelle des Jugendgesetzes dafür stark gemacht, dass in der Steiermark ab Mai 2018 das Rauchen bis zum Alter von 18 Jahren verboten ist. "Nächste Woche findet die nächste Sitzung statt", teilt Drexler mit. Er sei gespannt, ob die Angelegenheit dort angesprochen werde. "Wir werden sehen, was die Verhandlungen bringen werden", sagt er.

Wie News.at erfahren hat, ist der nächste Verhandlungstermin der Fachgruppe "Gesundheit" für Anfang nächster Woche angesetzt.