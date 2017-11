Koalition: Greenpeace fordert Klimaschutzministerium

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat anlässlich der am Donnerstag angesetzten Koalitionsverhandlungen zum Thema Umwelt und Energie die Einrichtung eines "Klimaschutzministeriums" gefordert. Dort sollten auch die Agenden Energie, Umwelt und Verkehr gebündelt sein, hieß es in einer Aussendung. Geführt werden solle das Ressort "durch einen unabhängigen Experten oder eine unabhängige Expertin".

Um ihre Forderung zu untermauern, haben Greenpeace-Aktivisten das derzeit "Lebensministerium" genannte Umwelt- und Landwirtschaftsressort mittels Transparent in ein "Ministerium für Klimaschutz" "umbenannt". "Klimaschutz gehört ganz oben auf die politische Agenda. Ein eigenes Ministerium ist darum ein absolutes Muss", sagte Greenpeace-Geschäftsführer Alexander Egit.

Für den Ministerposten schlug Greenpeace bereits mögliche Kandidaten vor: Genannt wurde der Klimaexperte vom Umweltbundesamt, Jürgen Schneider, sowie die Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb von der Universität für Bodenkultur Wien. "Nur so kann ausgeschlossen werden, dass Partei- und Konzerninteressen die notwendigen Aktivitäten für Klimaschutz weiter verschleppen", so Egit. Zudem müsse gesetzlich geregelt werden, dass die anderen Ministerien bei Maßnahmen, die das Klima betreffen, verpflichtet sind, sich mit dem Klimaschutzministerium abzusprechen.

Bisher habe in Österreich ein "klimapolitischer Stillstand" geherrscht, so die NGO. Die nationale Klima- und Energiestrategie sei seit zwei Jahren überfällig. Die nächste Regierung müsse nun handeln und "konkrete Maßnahmen in ihrem Programm festschreiben, um etwa den Verkehr sauber zu machen, Häuser thermisch zu sanieren und auf saubere Energie umzusteigen. Denn für das Klima steht es fünf vor zwölf", sagte Egit.