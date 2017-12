Koalition - Kurz informiert am Donnerstag Van der Bellen

ÖVP-Chef Sebastian Kurz informiert am Donnerstag Bundespräsident Alexander Van der Bellen über den aktuellen Stand der Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ. Van der Bellen hat Kurz für 9.30 Uhr zu einem Gespräch in die Hofburg eingeladen. Medien sind vor und nach dem Termin in der Präsidentschaftskanzlei zugelassen. Einlass ist zwischen 8.50 und 9.20 Uhr.

Jetzt NEWS JAHRESABO & VIGNETTE* um nur € 158,90 statt € 265,80! *Zur Auswahl: Klebe- oder Digitale Vignette. Hier bestellen ▶