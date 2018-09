Und sie tun es wieder. Nach 20 Jahre des Schweigens ist die Knickerbocker Bande endgültig wieder vereint. Nicht einmal ein Jahr nach ihrem Comeback schickt sie Erfinder Thomas Brezina bereits in das nächste Abenteuer. News.at hat reingelesen in das neue Buch „Schatten der Zukunft“, das heute erscheint.

Axel, Lilo, Poppi und Dominik wurden letztes Jahr bei ihrem Abenteuer auf Canon Island wieder vereint und haben als erwachsene Knickerbocker Bande 20 Jahre nach ihrer „Trennung“ endlich wieder einen Fall gelöst damit die Fan-Herzen der mitgewachsenen Leser erfreut. Dass das Buch mäßig gut war, tat dessen Erfolg keinen Abbruch und so verwundert es auch nicht, dass heute, nur zehn Monate später, bereits der Nachfolger erscheint.

© Ecowin

„Schatten der Zukunft“ heißt der „zweite Fall“ der erwachsenen Detektive, die sich selbst natürlich inzwischen weder als solche sieht, noch als Knickerbocker Bande betitelt. Vielmehr gibt es inzwischen eine Liebelei zwischen den älteren zwei Knickerbockern Lilo und Axel, eine ehemals süße und schüchterne Poppi mit Eheproblemen und Star-Schauspieler Dominik mit kleinem Alkoholproblem. So weit, so einigermaßen realistisch ist der Alterungsprozess der einstigen Super-Kids gelungen.

Das eher Gute...

Und damit auch gleich zum positivsten Aspekt dieses Buches: Das Zwischenmenschliche, die Beziehungen zwischen den Knickerbockern beziehungsweise auch den Angehörigen (Poppis Mann Klaus bekommt in dem Buch eine größere Rolle). Wie klappt der holprige Liebesversuch zwischen Lilo und Axel oder können Poppi und Klaus ihre Ehe retten? Das sind die Fragen, die den Leser auch nach 200 Seiten noch einmal umblättern lassen. Klar, die vier Protagonisten sind sehr stereotypisch charakterisiert; Dominik, der egozentrische Schauspielstar, der trotz aller Bedrohungen nur an seine große Rolle denkt, ein Frauenheld ist und gerne mal zuviel trinkt oder Lilo, das vermeintliche „Superhirn“ mit der Uni-Karriere, die zu rational denkt , um sich auf eine Beziehungen einzulassen. Sie handeln immer genau so, wie man es erwartet und sind allesamt etwas blass geraten. Dennoch will man, vermutlich, weil sich die vier ein bisschen wie einstige Freunde aus der Kindheit anfühlen, wissen, ob es nun doch klappt mit Axel und Lilo oder was aus Poppi und Klaus wird.

Auch interessant: Thomas Brezinas Lebensratgeber

Das weniger Gute...

Allerdings nur deshalb und nicht etwa, weil es so menschelt in dem Buch oder es wahnsinnig fesselnd – oder gar gut – geschrieben ist. Die Sprache, die Brezina benutzt, ist immer noch dieselbe wie damals. Damals, als er eben für Kinder geschrieben hat. „Mit dem Öffnen des Programmes habt ihr gerade den größten Cyberraub der Geschichte ausgelöst und es gibt kein Zurück mehr. Ihr werdet entlarvt werden. […] Das Programm ist gestohlen und alle Spuren führen zu euch als Diebe. Die Programmierer sind euch bereits auf der Spur, weil sie von mir einen Hinweis erhalten haben.“ So etwa eine Passage, die auch gleich einen der Handlungsstränge zusammenfasst. Die Vier sind irgendwie unschuldig in einen Cyberraub verwickelt. Geichzeitig residieren sie bei diesem gemeinsamen London-Trip in einer gruseligen Herberge, deren Hausherr ein vermeintlicher Mörder ist. Obendrein will ihr „alter Widersacher“ Hermes endlich sein langjähriges Experiment an ihnen vollziehen. Fad wird der alten Clique also nicht.

So schließt sich der Kreis...

Dem Leser allerdings schon, denn die eigentliche Handlung wirkt allzu konstruiert wie überladen. Und sind die Hauptfiguren schon etwas blass geraten, so sind sämtliche Widersacher (und davon gibt es viele!) absolut farblos und uninteressant. Somit ist man als Leser geneigt, zu jenen Kapiteln vorzublättern, die das Zwischenmenschliche der Vier thematisieren. Somit kommt es sogar praktisch, dass die Kapitel nie länger sind als maximal vier Seiten. Und das ist wiederum etwas, das die Leser auch schon vor 25 Jahren erfreut hat. Vermutlich aber aus anderen Gründen...



Info: Thomas Brezina - Schatten der Zukunft

Knickerbockerbande4immer - Band 2

Ecowin Verlag

ISBN: 978-3-7110-0180-1

Preis: € 20,00

Erscheint am 20. September 2018