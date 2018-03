Kneissl fordert Aufklärung zu Giftanschlag in Großbritannien

Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) hat Aufklärung um den Giftanschlag auf den früheren Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien gefordert. Es werde Beratungen für eine gemeinsame Resolution der EU geben, doch gehe sie davon aus, dass es heute noch keine genaue Sachverhaltsaufklärung gebe, sagte Kneissl am Montag in Brüssel. Großbritannien beschuldigt Russland, hinter dem Anschlag zu stehen.

"Unsere Haltung ist: erst eine ganz genaue Sachverhaltsdarstellung in Zusammenarbeit mit der Chemiewaffenagentur und allen Beteiligten", sagte Kneissl. Die Experten seien bereits dabei, um die Substanzen zu überprüfen. Doch gehe sie davon aus, dass dies längere Zeit in Anspruch nehmen werde, so die Außenministerin.

Zur Wiederwahl des russischen Präsidenten Wladimir Putin betonte Kneissl, es sei die Haltung der Bundesregierung, dass die Stimmen auf der von Russland annektierten Krim nicht zählen dürften. Bundespräsident Alexander Van der Bellen habe darauf hingewiesen, dass Stimmen aus völkerrechtswidrig annektierten Gebieten nicht ins Gewicht fallen könnten, sagte Kneissl.

Der für die Nachbarschaftspolitik zuständige EU-Kommissar Johannes Hahn sagte zu dem Giftanschlag in Großbritannien, er erwarte "selbstverständlich" eine EU-Erklärung dazu. Alle hätten bereits entsprechende Solidarität mit Großbritannien bekundet, diese werde heute bekräftigt. "Dieses Ereignis ist verabscheuungswürdig und muss entsprechend auch verurteilt werden."

Dass bereits heute über mögliche Sanktionen gegen Russland in diesem Zusammenhang gesprochen werde, glaubt Hahn nicht. Es gehe zuerst um eine Beurteilung des Falls. Zur Wiederwahl Putins antwortete Hahn mit einer Gegenfrage: "Hat uns das überrascht?"