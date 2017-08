Laut einer Umfrage im Auftrag der Bank ING-DiBa Austria (Sample: 1.000 Personen) finden 29 Prozent der Bankkunden in Österreich die Bankgebühren zu hoch. 21 Prozent betrachten sie als hoch, 20 Prozent finden sie fair. Der Rest besitzt entweder ein Gratiskonto oder hat sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt, so ING-DiBa am Donnerstag in einer Aussendung.

Bei der Kontrolle der Gebühren zeigt sich laut Umfrage ein deutliches Altersgefälle: Je jünger, desto uninformierter. "Jeder Zweite hat schon über ein Jahr lang bzw. überhaupt noch nie die Gebühren überprüft. Auch hier sind es vor allem Frauen und junge Menschen, die nachlässig sind. Diese Ergebnisse sind erschreckend", so ING-DiBa Austria-Chef Luc Truyens.