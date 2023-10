Klinik getroffen: Hisbollah verkündet "Tag des Zorns"

Nach einem Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen mit mutmaßlich zahlreichen Opfern hat die im Libanon aktive pro-iranische Miliz Hisbollah einen "Tag des beispiellosen Zorns" gegen Israel ausgerufen. Dieser richte sich auch gegen den für Mittwoch geplanten Solidaritätsbesuch von US-Präsident Joe Biden in Israel, teilte die Schiitenorganisation am späten Dienstagabend mit. Biden wolle das "kriminelle Regime unterstützen".

Die libanesische Miliz betonte, Worte der Verurteilung reichten nicht mehr aus. Sie forderte die Menschen in der arabischen und islamischen Welt auf, ihrer Empörung bei Protesten Ausdruck zu verleihen.

In dem Krankenhaus im Gazastreifen waren nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums durch einen Raketeneinschlag Hunderte Menschen getötet und verletzt worden. Die genaue Zahl der Todesopfer war zunächst unklar. Israels Militär machte allerdings den im Gazastreifen aktiven Islamischen Jihad verantwortlich und verwies auf angebliche Informationen, die auf einen Raketenirrläufer der militanten Palästinenserorganisation hindeuteten.

Elf Tage nach dem verheerenden Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel will Biden am Mittwoch unter anderem ein Gespräch mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu führen. Ein anschließend geplanter Vierer-Gipfel mit Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi, dem jordanischen König Abdullah II. und Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas in Jordanien wurde abgesagt.