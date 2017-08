In der spanischen Großstadt Barcelona ist am Donnerstag nach offiziellen Angaben ein Kleintransporter in der Fußgängerzone "La Rambla" in eine Gruppe von Dutzenden Menschen gefahren. Medienberichten zufolge wurden zwei Personen getötet. Die Zeitung "El Pais" berichtete unter Berufung auf Polizeikreise, der Fahrer des Wagens sei zu Fuß geflüchtet.

Die Zeitung "La Vanguardia" zitierte "zuverlässige" aber nicht offizielle Quellen, wonach es auch zwei Todesopfer gegeben haben soll. Lokale Medien berichteten, es habe sich wahrscheinlich um einen Terrorangriff gehandelt.

Bewaffnete Männer im Restaurant verschanzt

Medien berichteten ferner, in Barcelona hätten zwei bewaffnete Männer nach dem Zwischenfall ein Restaurant betreten und hätten sich dort verschanzt. Ministerpräsident Mariano Rajoy erklärte, die Regierung stehe mit allen Behörden in Barcelona in Kontakt. Auf dem bekannten Markt "La Boqueria" hat es nach Angaben der Zeitung "El Periodico" eine Schießerei gegeben.

Tote und Terroranschlag vom Polizeisprecher nicht bestätitgt

Ein Polizeisprecher sagte, er könne nicht bestätigen, dass es Tote gegeben habe. Außerdem könne er nicht sagen, ob es sich um einen Terroranschlag gehandelt habe. In Nizza, London und Berlin hatte es islamistische Attentate gegeben, bei denen Lastwagen oder Kleintransporter als Waffen eingesetzt wurden.

Die Polizei in Barcelona sprach in einer Twitter-Nachricht von einem "massiven Zusammenstoß". Rettungsdienste riefen die Bevölkerung dazu auf, die Gegend um den Plaza Catalunya zu meiden und forderten die Schließung nahegelegener Bahnhöfe und U-Bahnstationen.

Riesiges Polizeiaufgebot und zahlreiche Krankenwagen

Ein Reporter des staatlichen spanischen Fernsehens berichtete von einem riesigen Polizeiaufgebot, auch zahlreiche Krankenwagen waren im Einsatz. Viele Menschen liefen offenbar in Panik über die Straßen. Augenzeugen berichteten, der Verkehr im Zentrum sei zusammengebrochen. Die Geschäfte auf der Rambla hätten geschlossen und ihre Fensterläden heruntergelassen. Die Polizei suche nach dem Fahrer, so das Fernsehen.



» Wir haben uns schon gedacht, dass irgendetwas passiert sei «

Eine Augenzeugin berichtet: "Wir haben aus der Seitengasse Leute laufen gesehen und ein paar auch weinen und hysterisch telefonieren. Wir haben uns schon gedacht, dass irgendetwas passiert sei."

Weitere Informationen folgen.