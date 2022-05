Kleinkind bei Fenstersturz in Wien-Simmering schwer verletzt

Eine Zweijährige ist am späten Dienstagnachmittag in Wien-Simmering aus einem Fenster im dritten Stock eines Wohnhauses gestürzt. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass ereignete sich der Unfall gegen 17.15 Uhr. Das Fenster stand offen. Die Eltern und die Geschwister des Mädchens waren in der Wohnung anwesend und dürften nicht bemerkt haben, wie die Kleine in das Zimmer ging.

Die Zweijährige überlebte wie durch ein Wunder den Sturz mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen. Die Wiener Berufsrettung versorgte das Kind notfallmedizinisch, bevor der Wiener Rettungshubschrauber C9 es in ein Krankenhaus brachte.