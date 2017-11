Kopfläuse kennt so gut wie jeder. Wenn auch nur vom Hörensagen. Doch haben Sie auch schon mal von Kleiderläusen gehört? Sie sind eigentlich noch gefährlicher als ihre Verwandten. Wie man sie erkennt, was man gegen sie tun kann und wie man am besten vorbeugt.

Zum Thema: Bettwanzen auf dem Vormarsch - Was gegen Flöhe, Milben und Co. hilft