Ab 1. Februar 2018 muss ausschließlich Kirschrot geklebt oder eben rechtzeitig die neue Digitale Vignette gekauft sein.

Die neue Autobahn-Klebevignette in der Farbe Kirschrot ist ab morgen, Donnerstag, in mehr als 6.000 Vertriebsstellen im In- und Ausland erhältlich. Als Alternative wird heuer erstmals eine digitale Vignette angeboten - diese erspart Ärger und Terminstress, betonte die Asfinag. Beide sind ab 1. Dezember gültig.

Ab 1. Februar 2018 muss ausschließlich Kirschrot geklebt oder eben rechtzeitig die neue Digitale Vignette gekauft sein. Bei der digitalen Version sollte man "unbedingt an die Konsumentenschutzfrist denken", betonte man seitens der Asfinag, denn sie ist erst ab dem 18. Tag nach dem Kauf gültig.

Die Jahresvignette für Pkw kostet diesmal 87,30 Euro, für Motorräder 34,70 Euro. Für eine Zehn-Tages-Vignetten müssen Pkw-Lenker neun Euro, Fahrer von Einspurern 5,20 Euro bezahlen. Die Zwei-Monats-Vignetten schlagen sich mit 26,20 Euro für Autos und 13,10 Euro für Motorräder zu Buche.