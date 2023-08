Klamme Iren konnten doch Geld abheben: Polizeieinsätze

Die Bank of Ireland hat sich am Mittwoch für eine technische Panne entschuldigt, die es zahlreichen Kundinnen und Kunden ermöglichte, mehr Geld abzuheben als es der Kontostand erlaubte - dies war allerdings vielen derer sehr willkommen. Am Dienstagabend und bis in die Nacht standen die Kunden Schlange vor den Bankomaten der Geschäftsbank. Die Polizei schritt mancherorts ein. Am Mittwoch wurde die Panne behoben.

In Online-Medien hieß es, Kunden ohne Guthaben auf dem Konto hätten 1.000 Euro abheben können. Die Bank warnte am Mittwoch, alle Auszahlungen würden auch berechnet - manche Kunden könnten damit ins Minus rutschen und müssen dann hohe Dispozinsen zahlen.

Brendan Burgess, Gründer des Verbraucherportals AskAboutMoney.com, sagte dem Sender RTE, die Bank of Ireland müsse dringend ihr "plumpes" IT-System verbessern. Er sagte aber auch: "Wenn Du weißt, dass Du kein Geld hast und hebst 1.000 Euro ab, dann ist das nicht das Problem der Bank of Ireland." Die irische Zentralbank erklärte, sie werde die Folgen der Panne beobachten. Sie hatte die Bank in der Vergangenheit schon wegen Anfälligkeiten des IT-Systems abgestraft.