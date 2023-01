Kläbo in Tour de Ski weiter die Nummer eins

Skilanglauf-Star Johannes Hösflot Kläbo ist in der Tour de Ski weiter nicht zu bezwingen. Der Norweger setzte sich am Mittwoch in Oberstdorf in der Verfolgung über 20 km Skating durch und entschied damit auch die 4. Etappe für sich. Der zweifache Gesamtsieger gewann vor seinem Landsmann Sindre Björnestad Skar und dem Italiener Federico Pellegrino. Österreicher waren nicht am Start. Das 20-km-Rennen der Frauen mit Teresa Stadlober beginnt um 14:30 Uhr.

Die Verfolgung mutierte rasch zum Massenstart-Rennen, da Kläbo und sein Landsmann Simen Hegstad Krüger nicht aufs Tempo drückten und das Hauptfeld zum Schluss fast 30 Läufer umfasste. Aus diesem Grund büßte Kläbo in Tour-Wertung einen großen Teil seines Vorsprungs ein. Er führt nur noch zwölf Sekunden vor Pellegrino und 14 vor dem Norweger Paal Golberg.

Mit 15 Tagessiegen in diesem Etappenrennen ist Kläbo nun alleiniger Rekordhalter. Zuvor hatte er diese Statistik zusammen mit der Polin Justyna Kowalczyk und Landsfrau Therese Johaug gemeinsam angeführt. Dem 26-Jährigen fehlt auch nur noch ein Erfolg, um so wie der Russe Sergej Ustjugow 2016/17 fünf Tagessiege bei einer Ausgabe zu feiern.

Als nächste Etappe steht am Freitag ein Sprint im Val di Fiemme auf dem Programm.