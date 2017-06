Kirchen in Deutschland uneins bei "Ehe für alle"

Die beiden großen Kirchen in Deutschland bewerten die Öffnung der Ehe für schwule und lesbische Paare unterschiedlich. Während die katholische Kirche am Donnerstag ihr Nein zur "Ehe für alle" bekräftigte, sprach sich die evangelische Kirche für eine vollständige Öffnung des "rechtlichen Raums" für homosexuelle Lebenspartner aus, wie Kathpress berichtete.

Der Leiter des Katholischen Büros Berlin, Karl Jüsten, wandte sich mit einem Brief an die Bundestagsabgeordneten. Darin rief er sie auf, dem Gesetzesvorhaben nicht zuzustimmen. Zuvor hatte bereits der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, die ablehnende Haltung der katholischen Kirche mit den Worten begründet, die Ehe sei "die Lebens- und Liebesgemeinschaft von Frau und Mann als prinzipiell lebenslange Verbindung mit der grundsätzlichen Offenheit für die Weitergabe von Leben". Weiter erklärte Marx: "Wir bedauern, wenn dieser Ehebegriff aufgelöst werden soll und damit die christliche Auffassung von Ehe und das staatliche Konzept weiter auseinandergehen."

Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) dagegen ließ demgegenüber Sympathien für das Anliegen des Gesetzentwurfs erkennen. "Die Bedeutung der Ehe zwischen Mann und Frau wird dadurch keineswegs geschmälert. Im Gegenteil - sie wird noch einmal unterstrichen." Zur Frage der "Ausgestaltung eines rechtlichen Rahmens" gebe es "unterschiedliche Auffassungen, die auch weiterhin ihre Berechtigung haben werden". Die Debatte um die "Öffnung der Ehe" sei über mehrere Jahre ernsthaft und mit wechselseitigem Respekt geführt worden. "Wir hoffen, dass sie in diesem Geiste auch am Freitag im Bundestag geführt wird."

Aus Sicht des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) ist der Bundestag kurz davor, "einen schweren Fehler zu begehen". Die "Ehe für alle" sei ohne eine Änderung des Grundgesetzes nicht möglich, sagte ZdK-Präsident Thomas Sternberg der "Passauer Neuen Presse" und fügte hinzu: "Die Väter und Mütter unserer Verfassung haben mit der Ehe eine lebenslange Verantwortungsgemeinschaft gemeint, die auf Geburt und Erziehung von Kindern ausgerichtet ist."

Mit 74,7 Prozent befürwortet die Mehrheit der Deutschen die "Ehe für alle", wie die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf eine INSA-Umfrage berichtet.