Der Sommer ist da! Und mit ihm auch die Frage: Wohin verreisen wir? Warum nicht einmal in eine Kinder- und Familientherme? Emma und Paul sind begeistert von diesem Vorschlag und packen schon mal ihre Koffer – denn sie freuen sich riesig auf den Urlaub mit Mama und Papa. Inmitten des steirischen Hügellandes gelegen, bietet die H2O-Kindertherme mit direkt verbundenem Familienhotel ganzjährige Urlaubsstimmung für Groß und Klein.

Ein wahres Urlaubsparadies, das keine Wünsche offen lässt. Weitläufige Liegewiesen, große Außenbecken, jede Menge Outdoor-Animationsprogramme und der Mega-Actionpark warten auf die Urlauber.

© Harald Eisenberger

In den Sommermonaten ist der Outdoor-Actionpark mit Hüpfburgen, Riesenrutschen und Multifunktions-Sportfeld das absolute Highlight für die Kids auf der Thermenwiese. Und sollte es während des Aufenthalts trotzdem einmal regnen, geht drinnen der Spaß einfach weiter. Mehr als 1.000 m2 Wasserfläche, ein actionreicher Rutschenturm, verschiedene Spaß- und Ruhezonen sowie ein moderner Sauna- und SPA-Bereich warten auf die ganze Familie.

Sommerurlaub im Thermenparadies

Beim kreativen Animationsprogramm mit Action, Sport und Spaß machen die Kleinen begeistert mit. Die Eltern von Emma und Paul genießen in der Zwischenzeit den schönen Thermengarten und beobachten mit einem Cocktail in der Hand das bunte Treiben von der Sonnenterrasse aus.

© Harald Eisenberger

"Die Kinderanimation ist ein Hit, unsere Kinder sind Bestens betreut und wir gönnen uns eine kleine Auszeit", zeigt sich der Papa begeistert. Emma schaut kurz auf ein Eis vorbei, während Paul dafür keine Zeit hat. Ihn faszinieren die Waterballs, in denen er über das Wasser laufen kann und auch im H2O Regenwald möchte er gerne noch wie Tarzan durch den Dschungel schwingen.

© Harald Eisenberger

Spiel und Spaß rund um Bad Waltersdorf

Neben Spaß & Action am Thermengelände gibt es aber auch noch jede Menge Ausflugziele in der Umgebung, die entdeckt werden wollen. Emma möchte gerne die Löwen und Affen im Tierpark Herberstein besuchen, und Paul freut sich auf den nahe gelegenen Wald-Hochseilgarten Geier, der immerhin einer der größten Europas ist. Ihre Eltern hingegen schwärmen von der Führung in der Schokoladenfabrik Zotter, und nach einem lustigen und abwechslungsreichen Urlaubstag ist die Stimmung jedenfalls Bestens. Müde, aber entspannt und glücklich sind sich alle einig: In der H2O Kindertherme werden Kinder- und auch Erwachsenenträume wahr!

© Harald Eisenberger

Pauschale Kinderträume

Dieses Angebot ist bis zum 30.11.2017 für 2 Erwachsene + 1 Kind (bis 4,9 Jahre) für 2 Nächte um € 318,-- pro Familie buchbar. Inkl. Halbpension, je ein Bademantel und ein Badetuch, 1x Hopi-Ho Kindermassage (15 Min.) sowie täglicher Thermeneintritt.

Weitere Infos bekommen Sie unter www.hoteltherme.at