Mein Mann und ich erwarten im Sommer unser erstes Kind. Wir sind sehr aufgeregt und wollen uns beide um unsere Tochter kümmern. Mein Mann plant, auch in Karenz zu gehen. Ich habe gelesen, dass es beim Kindergeld Neuerungen gibt. Gelten diese neuen Regelungen schon für uns und wie ist das Kindergeld überhaupt geregelt?

Sabine L., Klagenfurt

Liebe Frau L.!

Zunächst herzliche Gratulation zu Ihrer Schwangerschaft! Für Eltern, deren Kinder ab dem 1. März 2017 geboren wurden und werden, gelten bereits die neuen Regeln für das Kinderbetreuungsgeld. Neu ist ein Pauschalsystem mit einem zentralen "Kinderbetreuungsgeld-Konto" neben dem bisherigen einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeld. Mit jeder Variante sind unterschiedliche Auswirkungen, etwa bei den Zuverdienstgrenzen, verbunden.

Für das bereits bestehende einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld gibt es spezielle Anspruchsvoraussetzungen. Insbesondere muss in den 182 Kalendertagen vor der Geburt des Kindes eine Erwerbstätigkeit in Österreich ununterbrochen ausgeübt worden sein. In diesem Zeitraum darf keine Leistung aus der Arbeitslosenversicherung bezogen worden sein. Unterbrechungen von insgesamt 14 Tagen sind irrelevant. Wenn Sie und Ihr Mann die Voraussetzungen erfüllen, so erhalten Sie an Kinderbetreuungsgeld 80 Prozent der Letzteinkünfte, maximal circa 2.000 Euro pro Monat. Das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld kann maximal ein Jahr von einem Elternteil oder 426 Tage von beiden Eltern in Anspruch genommen werden.

Beim Bezug des neuen pauschalen Kinderbetreuungsgeldes müssen nur die allgemeinen Voraussetzungen wie etwa ein gemeinsamer Wohnsitz mit dem Baby und ein Anspruch auf Familienbeihilfe erfüllt sein. Die Bezugshöhe hängt dann vom gewählten Zeitraum ab und kann zwischen 14,53 Euro und 33,88 Euro täglich liegen. Ein Elternteil kann maximal 365 Tage bis 851 Tage ab der Geburt des Kindes Kinderbetreuungsgeld in Anspruch nehmen. Bei der Inanspruchnahme durch beide Eltern verlängert sich die mögliche Bezugsdauer auf 456 bis 1.063 Tage.

Bei beiden Varianten ist zu beachten, dass ein Wechsel zwischen den Eltern höchstens zweimal möglich ist, sich also höchstens drei Blöcke ergeben können. Beachten Sie auch: Wenn Sie sich einmal für ein System entschieden haben, wäre ein Umstieg nur binnen 14 Tagen ab erstmaliger Antragstellung möglich. Danach sind sowohl Sie als auch Ihr Mann an das einmal gewählte System gebunden.

Da Sie das Kinderbetreuungsgeld frühestens am Tag der Geburt Ihrer Tochter beantragen können, haben Sie noch bis Sommer Zeit, sich für eine Variante zu entscheiden.

