Kinder im Bezirk Neusiedl am See angesprochen - Suche nach grünem Pkw

Einer der Vorfälle im Bezirk Neusiedl am See, bei denen Autofahrer Kinder zum Einsteigen in ihren Wagen aufgefordert haben, ist geklärt: In Zurndorf habe ein Mann den Kindern lediglich eine Mitfahrgelegenheit anbieten wollen, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei dem Vorfall in Potzneusiedl werde hingegen noch nach einem grünen Pkw-Kombi mit vermutlich deutschem Kennzeichen gesucht.

Zeugen des Vorfalls wurden aufgerufen, sich zu melden. Ein Lenker mit bundesdeutschem Akzent hatte am Donnerstag gegen 6.30 Uhr ein Mädchen zum Einsteigen in seinen Wagen aufgefordert. Ein Zusammenhang zu dem Fall in Zurndorf wurde ausgeschlossen.

Die Exekutive riet den Eltern, ihre Kinder dahingehend zu sensibilisieren, dass diese keinesfalls mit unbekannten Personen mitfahren, mitgehen oder Geschenke von Fremden annehmen. Weiters sollen die Kinder Wegstrecken - wie den Schulweg - möglichst gemeinsam mit anderen Kindern gehen.