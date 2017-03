Der Raubüberfall in Paris hat das Leben von Kim Kardashian von einen Tag auf den anderen für immer verändert. In ihrer Reality-Show "Keeping up with the Kardashians" spricht das It-Girl nun erstmals über den schrecklichen Vorfall.

Ein Portier hat bereits geschildert, wie der Überfall auf Kim Kardashian ablief, nun spricht die 36-Jährige erstmals selbst darüber. Im Gespräch mit ihren Schwestern Kourtney und Khloé lässt Kim die schrecklichen Stunden nochmals Revue passieren. "Sie forderten Geld, und ich sagte ihnen, dass ich keins habe. Sie zerrten mich vom Flur die Treppe nach oben. Da sah ich ihre Waffe, klar und deutlich. Ich schaute auf die Waffe, dann wieder auf die Treppe", erzählt Kanye Wests Ehefrau und wirkt dabei noch relativ gefasst.

» Wenn ich die Treppe hinunter renne, dann werden sie mir wahrscheinlich in den Rücken schießen. Oder aber ich schaffe es und der Lift öffnet sich nicht rechtzeitig, dann bin ich auch tot. «

Doch dann kommen die schlimmen Erinnerungen hoch und Kim kämpft mit den Tränen. "Ich hatte nur eine kurze Sekunde Zeit, um in meinem Kopf eine schnelle Entscheidung zu treffen. Wenn ich die Treppe hinunter renne, dann werden sie mir wahrscheinlich in den Rücken schießen. Oder aber ich schaffe es und der Lift öffnet sich nicht rechtzeitig, dann bin ich auch tot. Ich dachte, es gibt keinen Ausweg", meint die zweifache Mutter.

Bisher existiert nur ein kurzer Teaser der kommenden Folge von "Keeping up with the Kardashians". Am Sonntag wird Kim aber im US-Fernsehen offen über den Überfall sprechen. Am Montag um 21.55 Uhr ist die Folge auf dem Pay-TV-Sender "E! Entertainment" zu sehen.