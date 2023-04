Kim Kardashian übernimmt Rolle in "American Horror Story"

Reality-TV-Star Kim Kardashian tauscht ihre eigenen Familiengeschichten gegen eine Rolle in der Kultserie "American Horror Story". In einem Video auf der Online-Plattform Instagram bestätigte die 42-Jährige am Montag nur kurz, dass sie eine Rolle an der Seite vom Emma Roberts übernehmen wird, die bereits in mehreren Episoden der TV-Serie zu sehen war.

Nach Informationen der Fachzeitschrift "Variety" ist Kardashian für eine der Hauptrollen in Staffel 12 vorgesehen. Die Rolle sei speziell für sie geschrieben worden.

Kim Kardashian wurde durch Reality-Shows über ihr turbulentes Familienleben weltberühmt. Ende der 2000er Jahre hatte sie aber auch schon ein paar kleinere Rollen in Filmen. Zuletzt lieh sie der Figur Delores in dem Animationsfilm "Paw Patrol: The Movie" ihre Stimme. Ihre Rolle in "American Horror Story" dürfte jedoch der bisher umfangreichste Filmauftritt für die Reality-Queen und erfolgreiche Geschäftsfrau sein.

Die seit 2011 laufende Serie "American Horror Story" ist bekannt für ihre hochkarätige Besetzung, die häufig wechselt. Zu ihren Stars gehörten unter anderem Lady Gaga, Kathy Bates, Sarah Paulson und Angela Bassett.