Kim Kardashian über Kanye: "Werden immer eine Familie sein"

Trotz ihrer Trennung von Rapper Kanye West sieht Kim Kardashian ihren Ex-Mann weiter als Teil der Familie. "Ich hasse, dass es so laufen musste." Aber wenn es um sie oder die Kinder gehe, werden sie "immer eine Familie sein", sagte die 41-Jährige in der ABC-Sendung "The Kardashians". Für die Kinder müssten West und sie täglich miteinander sprechen, sagte der US-Reality-Star weiter.

"Am Ende des Tages möchte ich nur, dass meine Kinder glücklich und gesund sind und alles von ihrem Vater halten. Und das tun sie auch." Kardashian hatte im Februar 2021 nach siebenjähriger Ehe die Scheidung von Rapper Kanye (44) West eingereicht. Der Trennungsstreit hatte sich zuletzt in den sozialen Medien der beiden Stars öffentlich zugespitzt. West, der sich nach einer Namensänderung im vergangenen Jahr nur noch Ye nennt, hatte etwa bei Instagram gegen den Komiker Pete Davidson (28) ausgeteilt, mit dem Kim Kardashian zusammen ist. Mit der neuen Beziehung habe sie nun ihr Glück gefunden, sagte Kardashian Mitte März in der Fernsehsendung "Ellen DeGeneres Show".