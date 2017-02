"Kia", meinte das amerikanische Automanager-Urgestein Bob Lutz vor einigen Jahren, "wird gemeinsam mit seinem Mutterkonzern Hyundai die europäische Autoindustrie noch das Fürchten lehren." Und der alte PS-Fuchs hat sich nicht getäuscht, wenngleich das Zittern von Europas Autobauern noch nicht den Wirkungsgrad eines Schüttelfrosts erreicht hat. Doch die beiden südkoreanischen Marken fletschen ihre Zähne: In der Kundenzufriedenheitsbewertung von J. D. Power belegt Kia in drei Kategorien Spitzenplätze, bei den Kompakt-SUVs überhaupt den ersten. Und die Verkaufszahlen in Europa haben vergangenes Jahr scharf an der halben Million gekratzt.

Mit dem neuen Rio versucht Kia, diese Zahlen weiter zu pushen. Ein ziemlich forderndes Vorhaben, denn in dieser Klasse, jener der Kompakten, sind mit dem Primgeiger VW Polo und seinen Gefolgsleuten Ford Fiesta und Renault Clio kaum zu überholende Schwergewichte seit Jahren gesetzt.

Die Voraussetzungen, dass der Rio der vierten Generation die europäischen Widersacher zumindest ärgert, sind aber nicht schlecht. Das Design orientiert sich am Vorgänger, wirkt jedoch gängiger als bisher. Im Fokus steht wieder der typische Tiger-Nose-Grill, der zum Design-Markenzeichen geworden ist. Auch das Heck wirkt jetzt stimmiger.

© Hersteller

Und wie fährt er sich? News konnte den Rio bereits auf heimischen Straßen einem ersten Test unterziehen -und zwar im 120 PS starken Spitzenmodell mit Dreizylinderbenzinmotor. Klingt nach Übermotorisierung, ist aber keine. Nach kurzer Nachdenkpause legt er munter los, dreht locker ohne Hänger hoch, hängt gut am Gas. Das typische Dreizylinderbrummen wirkt gedämpft. Allerdings, und das ist die Hauptsache, nur im Innenraum, draußen klingt's deftiger.

Also alles paletti? Fast. Im City-Einsatz durchaus wie auf ebener Piste. Auf kurvigem, alpinem Geläuf geht dem Einlitermotörchen ein wenig die Puste aus - da hilft nur runterschalten und nochmals runterschalten im exakten manuellen Sechsganggetriebe.

© Hersteller

Die Fahrwerksabstimmung ist straff, aber nicht überhart. Die Lenkung könnte ein wenig mehr Bodenkontakt vermitteln -für einen Kleinwagen sind das sehr akzeptable Werte.

Apropos Kleinwagen: Das Platzangebot ist gut, aber nicht ausufernd. Vorne sitzt man (als Fahrer vor einem erfreulich aufgeräumten Cockpit) unbeengt auf Sitzen, die, überraschend, genügend Schenkelauflage bieten. Das Entern des doch beengten Fonds durch die hinteren Türen erfordert wohl Gelenkigkeit, aber auch keinen Akrobaten.

Daten

Kia Rio 1.0 T-GDI 120

Preis: € 19.990,- (Gold)

Motor: 3 Zylinder, Turbobenziner, 998 ccm

Leistung: 120 PS (88 kW)

Spitze: 190 km/h

0-100: 10,2 Sek.

Verbrauch: 4,7 l/100 km (Werk)

Emission: 107 g CO2/km

Fazit: Der Rio macht optisch einiges her, fährt sich kommod und zeigt der Konkurrenz mit sieben Jahren Garantie die Tiger-Nase.