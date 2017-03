Der Hype um Verbrauch, CO2-Ausstoß und Elektrifizierung treibt oft seltsame Blüten in der Automobilindustrie. Besonders in der stark boomenden Liga der Kompakt-SUVs. Denn entweder werden das fesche Design und die Variabilität mit erhöhtem Spritverbrauch und ebensolchem Preis bezahlt. Oder es handelt sich um ein Hybridmodell, und der Look der Autos mit dem Doppelherzen aus Verbrennungs- und Elektro-Motor ist ganz einfach nicht up to date.

Der Kia Niro ist nun angetreten, beide Reichshälften zufriedenzustellen. Äußerlich präsentiert er sich mit einem gefälligen Mix aus Kombi und Kompakt-SUV mit leichter Tendenz zum handlichen Lastenträger. Und der Hybridantrieb besteht aus einem 105 PS starken 1,6-Liter-Benzinmotor in Kombination mit einem 44 PS starken E-Aggregat, einer Lithium-Ionen-Batterie und einem Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe. Allradantrieb ist allerdings keiner an Bord. Dafür ein Notbrems-Assistent, der zuweilen hypernervös agiert, jedoch grundlos.

© Hersteller

Klingt jetzt vielleicht nicht extrem aufregend, aber der Niro macht seine Sache wirklich gut. Das liegt schon einmal daran, dass der Motor eben nicht, wie so oft bei der Konkurrenz gang und gäbe, mit einem nervigen CVT-Getriebe gekoppelt ist und daher auch nicht wie ein Tundra-Wolf heult. Der Doppelkuppler schaltet rechtzeitig und manierlich; die Gänge können auch manuell mittels Schaltknauf reingeschlenzt werden. Und weil es keinen richtigen E-Modus gibt, kann man mit dem Niro einfach fahren. Und das gar nicht fad.

Wie weit man rein elektrisch kommt und überhaupt, ob, hängt anscheinend von der Laune des Motors und noch mehr von jener des Fahrers ab. Jedenfalls beim Anfahren und beim entspannten Dahingleiten geht's rein elektrisch zu Werke, was sich mittels Anzeige am Bordcomputer genau beobachten lässt.

© Hersteller

Jedenfalls kommt das Motoren-Tandem (141 PS Systemleistung) mit dem Leergewicht des Koreaners von doch rund eineinhalb Tonnen spielend zurecht. Zackige Überholmanöver gelingen mit Kickdown-Einsatz problemlos, ohne dass der Niro in den Verdacht käme, plötzlich zu einem Sportflitzer mutiert zu sein.

Was die Kombiqualitäten anbelangt, darf man dank maximal 1.425 Litern Kofferraumvolumen (allerdings gibt's bei dann umgelegten Rücksitzlehnen keinen ganz ebenen Laderaum) ein bisschen mehr für die Urlaubsfahrt einpacken. Reisen vier Passagiere, sitzen nicht nur die beiden vorne komfortabel, auch das Duo im Fond kann sich über Platzmangel nicht beschweren. Schuld daran ist der Radstand, der den Niro größer macht, als er ist.

Daten

Kia Niro 1.6 GDi + Elektromotor

Preis: € 26.290,- (Titan)

Motor: 4 Zylinder, Benzin + E, 1.580 ccm

Leistung: 141 PS (104 kW)

Spitze: 162 km/h

0-100: 11,5 Sek.

Verbrauch: 6,3 l/100 km

Emission: 146 g CO2/km

Fazit: Wer sich einen lupenreinen SUV vorstellt, wird enttäuscht. Wer eine Alternative zum Diesel will, wird hier fündig