VERSICHERT STATT VERUNSICHERT

Hier ein paar Basics und Tipps, um im Kfz-Dschungel den Überblick zu behalten.

Kfz-Versicherungen gehören einfach zum Autofahren dazu. Die Kfz-Haftpflicht ist sogar bei uns in Österreich bekanntlich per Gesetz eine Pflichtversicherung und schließlich eine Voraussetzung für die Zulassung eines Fahrzeugs. Deshalb: steigen die Kfz-Neuzulassungen, spült das Geld in Kfz-Haftpflichtkassen. Laut Statistik Austria wurden im Jänner 2017 um 9,7 Prozent mehr neue Personenwagen zugelassen als im Jänner des Vorjahres. Der positive Nebeneffekt also: davon profitieren Autofahrer, denn durch die Mehreinnahmen liefern sich manche Versicherer regelrechte Preisschlachten.

Der Konkurrenzdruck innerhalb der Autoversicherungsbranche verstärkt dann noch mal den Zwang der Versicherer, günstigere Tarife und Produkte anzubieten. Also sollte die Versicherung nicht nur als lästige Notwendigkeit betrachten werden, die halt kostet, was sie kostet.

Ergo: die Versicherungs-Ordner aus dem Wandschrank holen und die Kfz-Versicherungsverträge regelmäßig anschauen und die Äuglein auf. Ein Versicherungswechsel durch einen günstigeren Anbieter - sowohl für die Haftpflicht als auch für eine Kasko-Versicherung – kann manchmal eine beträchtliche Summe in den Geldbeutel spülen. Und wenn schon die Tankkosten bei uns steigen, ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich mit Kfz-Versicherungskosten zu beschäftigen.

Angebote im Auge behalten

Nach dem Prämien-Check der aktuellen Versicherung steht erstmal vergleichen auf der „To-do-List“: zunächst die aktuelle Kfz-Versicherung mit aktuellen Angeboten vergleichen, dann erst die Kfz-Tarife untereinander vergleichen und seinen Top-Favoriten klar machen. Mit einem geringen Recherche-Aufwand sind im Netz unterschiedlichste Angebote gegenüberzustellen und so lässt sich recht simpel ein Überblick behalten. An einigen Stellen werden gleich Formalia bereitgestellt, um den Versicherungs-Wechsel gleich online zu erledigen.

Wer allerdings den persönlichen Kontakt lieber hat, kann statt übers Internet auch bei Versicherungsmaklern Vergleichsangebote einholen. Hier muss man aber erstmal genau wissen, was man braucht. Deshalb ist ein rudimentäres Kfz-Versicherungs-Wissen zunächst unabdingbar.

Basic-Infos

Grundsätzlich gibt es zwei Kfz-Versicherungstypen: Haftpflicht- und Kasko. Die erste ist Pflicht, die zweite ist freiwillig, aber eine sinnvolle Erweiterung. Der wesentliche Unterschied zwischen beiden besteht darin, dass die Haftpflicht ausschließlich Schäden übernimmt, die an fremden Fahrzeugen, oder Personen entstehen können, während die Kaskoversicherung hingegen in erster Linie dazu dient, Schäden am eigenen Auto zu regulieren.

Kfz-Haftplicht

Die Kraftfahrzeughaftplicht-Versicherung erbringt im Wesentlichen zwei Leistungen. Die erste umfasst die Überprüfung der Ansprüche. Konkret: nach einem Unfall meldet sich in der Regel der Geschädigte bei der Haftpflicht des Unfallverursachers und die Versicherung prüft, ob der Schaden übernommen wird. Geht das klar, erfolgt die sogenannte Schadensregulierung – die zweite Leistung.

Grundsätzlich ist es dabei so, dass die Haftpflicht bei drei unterschiedlichen Schuld-Voraussetzungen greift: einfache Fahrlässigkeit, grobe Fahrlässigkeit und bewusste Schadensherbeiführung. Bei letzterem wird es natürlich für den Versicherten stressiger, denn die Versicherung kann den Schaden oder einen Teil davon zurückfordern.

Ebenso wichtig ist es, wie vorbelastet ein Versicherter ist, denn das beeinflusst auch die Beitragshöhe. Deshalb gilt allgemein: dank dem Bonus-Malus-Systems hat ein unfallfreier Fahrer das Glück, dass alle paar Jahre die Prämien ein wenig nach unten gehen. In der Kfz-Versicherungs-Sprache wird dieser Umstand Schadenfreiheitsklasse oder Schadensfreiheitsrabatt genannt.

Aber nicht nur das hat Einfluss auf die Versicherung. Weitere Einflussfaktoren auf die Kfz-Versicherungspolicen sind die Kilometerleistung pro Jahr, die Typklasse – also welches Automodell man fährt, das Alter des Fahrers und des Wagens, die Regionalklasse – also in welchem Gebiet wird am meisten gefahren, der Fahrerkreis – also die Anzahl der gewöhnlichen Autofahrer.

Im Klartext heißt das: unbedingt auf diese Einflussfaktoren im Versicherungsvertrag achten.

Grundsätzlich gilt: eine Selbstbeteiligung, durch die der Beitrag eventuell auch reduziert werden könnte, gibt es im Bereich der Kfz Haftpflichtversicherung übrigens nicht. Ein derartiger sogenannter Selbstbehalt ist lediglich bei der Teil- oder Vollkaskoversicherung üblich.

Kasko-Versicherung

Die Prämien für eine Kasko-Versicherung werden anhand der gleichen Einflussfaktoren bestimmt. Hinzu kommt lediglich der nächtliche Abstellort. Ist dieser beispielsweise Verkehrs-technisch hoch frequentiert, sind die Prämien höher.

Grundsätzlich ist eine Kasko-Versicherung immer sinnvoll – besonders wegen den hohen Reparaturkosten. Der Versicherungsverband Österreich (VVO) weist auf einen stetigen Preisanstieg bei Unfallreparatur-Instandsetzungen hin. Dabei zeige sich, „dass der Trend einer seit Jahren kritisch beobachtenden, über dem Verbraucherindex liegenden Reparaturkostensteigerung beharrlich anhält“, sagen die Experten der VVO. Dies liege vor allem an den überdurchschnittlich steigenden Stunden-Verrechnungssätzen der Werkstätten, aber auch an stark steigenden Ersatzteilpreisen“, heißt es weiter.

© fotolia.com © viganhajdari (CC0 1.0) Wertstattreparaturen werden immer teurer.

Hier kann sich der Verbraucher entscheiden, ob er eine Teilkasko- oder Vollkaskoversicherung haben möchte. Der größte Unterschied zwischen beiden Versicherungstypen besteht darin, dass die Vollkaskoversicherung auch solche Schäden am Fahrzeug des Versicherten deckt, welche dieser selbst verschuldet hat.

Sollte die Entscheidung für eine Teilkasko-Versicherung fallen, ist vertraglich darauf zu achten, ob die folgenden sogenannten elementaren Schadensquellen für Schäden solide behandelt werden: Überschwemmung, Hagel, Steinschlag, Sturm, Marderbiss, Diebstahl, Einbruch und Wildunfälle.

Der Vorteil hier: die Teilkaskoversicherung hat deutlich günstigere Prämien und sorgt für Basis-Schutz.

Die Vollkasko-Versicherung hat zwar teurere Prämien, schützt dafür ergänzend zu den elementaren Schadensquellen noch vor Vandalismus, Unfall-bzw. Fahrerflucht, Schäden durch Kinder und neuerdings auch vor Benzinklau, durch den der Tank beschädigt werden kann.

Der Vorteil hier: ist man Besitzer eines neuen, hochwertigen und edlen Fahrzeugs, lohnt sich der Abschluss einer Vollkaskoversicherung eher. Zudem ist diese Form vor allem für Diejenigen geeignet, die ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben und sich möglichst gegen sämtliche Risiken absichern wollen.

Egal für welche Form man sich nun entscheidet, wie bei allen Versicherungen zählt auch hier die alter Versicherungs-Weisheit: Es ist besser, eine Versicherung zu haben und nicht zu brauchen, als eine Versicherung zu brauchen und nicht zu haben.