Apple: Warten auf das iPhone

Apple versteht es sich zu präsentieren und die ganze Welt ist bereits im iPhone-Fieber. Gibt man in Google die Suchanfrage "Apple ist die Nummer eins" ein, spuckt die Suchmaschine 378.000 Ergebnisse aus. Egal ob bei Smartphones, Wearables oder an der Börse: Apple ist vorne dabei. Kein Wunder also, dass nicht nur Apple-Fans die diesjährige Keynote des Tech-Riesen mit Spannung erwarten. Wir haben alle erwarteten Tech-Neuheiten im Überblick

Wann geht's los?

Apple wird heute, Dienstag, 12. September, 19 Uhr seine Leckerbissen vorstellen. Der Video-Stream ist hier zu finden.

Viele Details wurden bereits durch Medienberichte sowie einen Software-Leak in letzter Minute bekannt. Hier die Details:

Das Luxus iPhone X

Zehn Jahre nachdem Apple das iPhone lanciert hat bekommt es mit dem “iPhone X” die größte Design-Erneuerung seit Jahren. Mit einem Display, das fast die gesamte Frontseite ausfüllt – bis auf eine Aussparung für Lautsprecher und Kameras am oberen Ende und den verzicht auf den Home-Button. Ebenfalls neu: Das Gesicht wird zum Passwort (3D-Gesichtserkennung). Apple wird erklären, warum Face ID schneller und sicherer als der Fingerabdruck-Scanner (Touch ID) ist. Auch die iPhone-Selfies sollen revolutioniert werden. Wehrmutstropfen: Das neue iPhone soll mindestens 1.000 Dollar kosten.

iPhone 8

Zu erwarten ist ein stark aufgemotztes iPhone 7, mit 4,7 Zoll grossem LCD-Display, A11-Prozessor, Glas-Rückseite, Wireless Charging. bessere Kamera. Der Preis orientiert sich am Vorjahrmodell.

Apple Watch: Dritte Generation

Die Computer-Uhr soll erstmals direkt ins schnelle LTE-Mobilfunknetz gehen können. Das macht sie unabhängiger vom iPhone. Für Anrufe soll die Apple-Watch die selbe Telefonnummer wie das Handy des Besitzers nutzen. Ein neues Zifferblatt für die Uhr soll die von Apples Software zusammengestellten wichtigsten Informationen für einen Nutzer anzeigen. Zudem wird Apple wohl weitere Farben für das Gehäuse der Geräte einführen.

4K-Auflösung für Apple TV

Die zuletzt 2015 aufgefrischte Fernsehbox wird künftig schärfere Videobilder mit besonders hoher 4K-Auflösung ausgeben können. Entsprechend dürfte es auch auf Apples iTunes-Plattform dann Filme in 4K geben. Videostreaming-Dienste wie Netflix zeigen bereits einen Teil der Inhalte in dieser Qualität. Außerdem soll das neue Apple TV besonders kontrastreiches HDR-Video unterstützen und die Integration von Live-Fernsehen aus dem Internet verbessern.

Augumentes Reality

Die größte AR-Plattform aller Zeiten will Apple mit seinem neuen Augmented-Reality-SDK ARKit aufbauen – und zwar auf einen Schlag durch die Aktualisierung seiner Geräte auf iOS 11. Die App-Demos zu Augmented Reality sollen heute erstmals gezeigt werden. Das iPhone kann künftig für unzählige neue Dinge verwendet werden. Zum Beispiel als virtuelles Messband oder Home-Shopping.

Neue Hardware

Das iMac Pro Soll ab Dezember erhältlich sein.Der Siri-Lautsprecher HomePod startet gemäss Apple-Website im Dezember in den USA, UK, Australien.

Apple Park et iPhone 8 : photos du « Steve Job Theater » (la salle de la keynote !) https://t.co/kOOrHv74RA pic.twitter.com/ZcNBL61K0F — Mac4Ever /Apple&Tech (@Mac4ever) 1. September 2017

Premiere für Firmen-Campus

Spannend für Architektur-Interessiere: Die „grösste“ Enthüllung sei der neue Firmen-Campus, konstatiert Apple Insider. Die offizielle Bezeichnung Apple Park sei eine Hommage an das legendäre Xerox Palo Alto Research Center im Silicon Valley, das in den 70er-Jahren den Personal Computer erfand.