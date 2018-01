Kerze angezündet: Obdachloser verursachte Hausbrand

In einem leer stehenden Einfamilienhaus in Dornbirn ist in der Nacht auf Dienstag im ersten Stock ein Feuer ausgebrochen. Den Brand dürfte ein Obdachloser unbeabsichtigt verursacht haben, teilte die Polizei mit. Der 47-Jährige hatte eine Kerze angezündet. Der genaue Hergang, etwa ob der Mann eingeschlafen war, war laut Polizei vorerst nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr wurde von einer Frau gegen 2.30 Uhr zu dem brennenden Haus gerufen. Die Flammen dürften von einer Zwischendecke ausgegangen sein. Um die Glutnester zu beseitigen, musste diese geöffnet werden. Die Frau, die die Einsatzkräfte gerufen hatte, sah einen Mann aus dem Gebäude kommen und brachte die Polizei auf die Spur des 47-Jährigen. Er wurde in der Umgebung des Hauses von den Beamten angehalten.