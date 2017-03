Kern, Strache und Sobotka bei Politischem Aschermittwoch in Bayern

Unter prominenter österreichischer Beteiligung findet heute der Politische Aschermittwoch in Deutschland statt. Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) ist Hauptredner im SPD-Zelt in Vilshofen, FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache spricht bei der rechtspopulistischen AfD in Osterhofen. Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) tritt im Vorprogramm der CSU-Veranstaltung in Passau auf.

In Deutschland wird die Fastenzeit alljährlich mit derben Reden in niederbayerischer Bierzeltatmosphäre eingeläutet. Heuer steht der Reigen der Parteiveranstaltungen ganz im Zeichen der kommenden Bundestagswahl. Die SPD setzt auf ihren Kanzlerkandidaten Martin Schulz, bei der CSU sprechen Parteichef Horst Seehofer und seine potenziellen Nachfolger, die Minister Joachim Herrmann und Alexander Dobrindt sowie EU-Mandatar Manfred Weber. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel wird am Abend in ihrem Heimatland Mecklenburg-Vorpommern sprechen.