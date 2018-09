In der SPÖ deuten alle Zeichen darauf, dass Pamela Rendi-Wagner neue Parteichefin und damit Nachfolgerin von Christian Kern wird.

Nach der Absage von Doris Bures, Peter Kaiser und Hans-Peter Doskozil soll Pamela Rendi-Wagner das Erbe von Christian Kern antreten und SPÖ-Chefin werden. Die großen Landesorganisationen haben allesamt Zustimmung signalisiert, die Präsentation könnte bereits am Samstag erfolgen. Was noch fehlt, ist eine offizielle Bestätigung.

Wiener SPÖ könnte mit Rendi-Wagner gut leben

In der Wiener SPÖ wollte man sich auf Anfrage offiziell nicht zu den jüngsten Personalspekulationen äußern. Dem Vernehmen nach könnte man aber mit Rendi-Wagner gut leben. Diese sei immerhin eine Wiener Mandatarin, heißt es.

Die SPÖ Wien und deren Vorsitzender Bürgermeister Michael Ludwig spricht sich für Pamela Rendi-Wagner als SPÖ-Bundesparteivorsitzende aus. Man habe sich in einer Präsidiumssitzung auf sie verständigt, hieß es in einer der APA übermittelten Stellungnahme. Die Wiener Partei galt bisher als Befürworterin von Doris Bures, die Zweite Nationalratspräsidentin hat aber am Freitag erneut abgewunken.

» Es übernimmt mit Pamela Rendi-Wagner erstmals eine Frau die Position als Vorsitzende der SPÖ «

"Pamela Rendi-Wagner, eine ausgewiesene Expertin für Gesundheits-und Sozialfragen, hat in ihrer bisherigen Laufbahn gezeigt, dass sie eine Politikerin ist, die schon einmal in einer schwierigen Situation eine wichtige Position - damals als Ministerin - übernommen und mit Kompetenz und Menschlichkeit ausgeübt hat", betonte Ludwig: "Es übernimmt mit Pamela Rendi-Wagner erstmals eine Frau die Position als Vorsitzende der SPÖ und diesen Weg befürwortet die Wiener Partei, die sich immer besonders für die Frauenförderung eingesetzt hat und dies als positives Signal wertet."

» Ein klarer Gegenpol zu Kurz und Strache «

Nachdem mehrere Bundesländer schon ihre Unterstützung deponiert hatten, kam in einer zweiten Stellungnahmen auch großes Lob des Steirers Michael Schickhofer. Er nannte Rendi-Wagner nicht mehr nur "eine von mehreren geeigneten Kandidaten und Kandidatinnen", sondern "eine hervorragende und höchst kompetente Kandidatin. Sie hat daher unsere volle Unterstützung - eine gute Partnerin für die Steiermark und ein klarer Gegenpol zu Kurz und Strache".

Überraschend hat sich am späteren Nachmittag dann auch die SPÖ Oberösterreich dazu entschieden, die Kandidatur von Rendi-Wagner zu unterstützen. Bisher hatte SPÖ-Chefin Birgit Gerstorfer jeden Kommentar abgelehnt.

Blanik: Rendi-Wagner ist eine "super Politikerin"

Tirols SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik betonte, dass die Nachfolge zuerst intern besprochen werde. Erst danach wolle sie einen Kommentar dazu abgeben, meinte die Osttirolerin. Dennoch bekräftigte sie, dass Rendi-Wagner eine "super Politikerin" sei und jedenfalls die Fähigkeit hätte die SPÖ zu übernehmen.

Die burgenländische SPÖ, die eigentlich als Rendi-Wagner-Skeptikerin galt, hat sich bereits für die ehemalige Gesundheitsministerin festgelegt. Auch der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser ist mit der Quereinsteigerin, die erst seit gut 1,5 Jahren Parteimitglied ist, einverstanden.

Die Landesgruppe Niederösterreich der SPÖ unterstütze einstimmig den Vorschlag, Pamela Rendi-Wagner zur Parteivorsitzenden zu designieren. Diese Entscheidung des Landesparteipräsidiums vom Freitag teilte Landesparteichef Franz Schnabl am Nachmittag mit. Für Rendi-Wagner gebe es eine "extrem positive Stimmung", fügte er hinzu.

Unterstützung auch aus Salzburg

Unterstützung für Rendi-Wagner als Nachfolgerin Kerns an der Spitze der Bundes-SPÖ kommt auch aus Salzburg. "Wir unterstützen sie", sagte Parteichef Walter Steidl am Freitagnachmittag. "Natürlich werden einige Namen genannt, die sich auf wenige oder einen reduzieren", so Steidl. Mit einer Entscheidung sei spätestens am Sonntag zu rechnen.

Oö. SPÖ-Chefin Birgit Gerstorfer wollte Freitagnachmittag keine Stellungnahme abgeben, ob auch ihrer Landesorganisation Rendi-Wagner unterstützt: "Ich erlaube mir, darauf nichts zu sagen", meinte sie. Die Entscheidung werde intern aber kurzfristig getroffen. Wann genau verriet sie ebenfalls nicht.

Auch der neue Vorarlberger SPÖ-Parteivorsitzende Martin Staudinger wollte vor der offiziellen Präsentation der neuen Parteichefin oder des neuen Parteichefs keine Stellungnahme abgeben.

Wer ist Pamela Rendi-Wagner?

Dr. Joy Pamela Rendi-Wagner, die am 7. Mai ihren 46. Geburtstag feiert, hat schon eine steile wissenschaftliche Karriere hinter sich. Nach der Promotion an der Medizinischen Universität Wien 1996 machte sie ihre Facharztausbildung in London. Sie ist Expertin für Impf-Prävention, Reisemedizin und Infektionsepidemiologie und arbeitete über zehn Jahre wissenschaftlich am Institut für Tropenmedizin der Medizinischen Uni Wien. Dort etablierte sie als Projektleiterin unter anderem ein Netzwerk zur flächendeckenden epidemiologischen Überwachung wichtiger Infektionskrankheiten - und lieferte mehrere Studien, die zur wissenschaftlichen Grundlage für impfpolitische Entscheidungen wurden. Dass das empfohlene Intervall für die Zeckenschutzimpfung von drei auf fünf Jahre hinaufgesetzt wurde, ist eines der Ergebnisse von Rendi-Wagners Impf-Forschungen. 2008 habilitierte sie zum Thema Prävention durch Impfschutz.

Gastprofessorin an der Universität Tel Aviv

Danach verbrachte die Mutter von zwei aufgeweckten Mädchen, wie Rendi-Wagner ihre beiden Töchter selbst bezeichnet, einige Jahre in Israel, wo sie als Gastprofessorin an der Universität Tel Aviv wirkte. Ihr Mann Michael Rendi war österreichischer Botschafter in Israel. Nach der Berufung seiner Frau ins Gesundheitsministerium nach Wien kehrte auch Michael Rendi nach Österreich zurück. "Das tut er auch wegen mir", sagte Pamela Rendi-Wagner damals. Ihr Mann ist seit dem Vorjahr als Kabinettschef von SPÖ-Kulturminister Thomas Drozda im Bundeskanzleramt tätig. Rendi-Wagner selbst ist Mitglied im Bund sozialdemokratischer Akademiker (BSA) und seit Dienstag dieser Woche auch Parteimitglied in der SPÖ. Bei den SPÖ-Frauen war sie im Gegensatz zu Oberhauser bisher nicht verankert, ebenso wenig im ÖGB.

Der damalige Gesundheitsminister Alois Stöger (SPÖ) holte Rendi-Wagner mit 1. März 2011 als Leiterin der Sektion III für den Öffentlichen Gesundheitsdienst und medizinische Angelegenheiten sowie als Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit in sein Ressort. In dieser Funktion wurde sie der Öffentlichkeit bald als Krisenmanagerin bekannt. Eloquent und fachlich kompetent trat sie im Fernsehen auf, um die Bevölkerung etwa nach dem Atomunfall im japanischen Fukushima, bei gehäuften Auftreten von Virusinfektionen oder als Verfechterin des nationalen Impfplanes zu informieren und auch zu beruhigen. Komplizierte Zusammenhänge stellte sie dabei einfach und auf den Punkt gebracht dar. Einer Panikmache vorzubeugen war stets ihr Ziel. Von der "Plattform Gesundheitswirtschaft Österreich" der Wirtschaftskammer wurde sie im November 2015 zur Gesundheitsmanagerin des Monats gewählt.

Sektionschefin

Federführend war Rendi-Wagner als Sektionschefin bei der Erarbeitung der Rahmen-Gesundheitsziele. Als Erfolg wertet sie, dass es ihr dabei gelungen sei, mit ihrem Team die politikübergreifende Zusammenarbeit im Bereich Gesundheit erfolgreich in Österreich zu etablieren. Für ihre Arbeit nennt sie "den Teamgeist aller Mitarbeiter" als einen zentralen Faktor, um positive Ergebnisse zu erzielen. Im Gesundheitsministerium sieht sie das koordinierte und abgestimmte Vorgehen aller Systempartner (Bund, Länder, Sozialversicherung) als eine spannende Herausforderung. Das Ministerium ist ihrer Auffassung nach oft "Brückenbauer, Mediator und Advokat zwischen den unterschiedlichen Partnern".

Nach ihrer Angelobung als Ministerin im März 2017 sollte es jedoch nicht mehr lange bis zum Rücktritt des Vizekanzlers Reinhold Mitterlehner und somit auch den ersten Diskussionen über Neuwahlen dauern. Im Wahlkampf war Rendi-Wagner dann die Nummer zwei nach Christian Kern. Am Parteitag sollte sie nun auch zu seiner Stellvertreterin werden. Als Gesundheitssprecherin der SPÖ setzte sie sich bisher vehement gegen den Einsatz von Glyphosat, den 12-Stunden-Tag und die Aufhebung des Rauchverbotes zur Wehr. " Mein Ziel ist, dafür zu sorgen, dass die Menschen nicht nur länger leben, sondern dass sie länger gesund leben", so Rendi-Wagner kurz vor ihrem Antritt als Ministerin.

Zur Person

Pamela Rendi-Wagner, geboren am 7. Mai 1971 in Wien, verheiratet mit dem Diplomaten und jetzigen Kabinettschef von SPÖ-Kulturminister Thomas Drozda, Michael Rendi, zwei Töchter, 1996 Promotion an der Medizinischen Universität Wien, Facharztausbildung in London, wissenschaftliche Arbeit am Institut für Tropenmedizin der Med-Uni Wien, 2008 Habilitation, Gastprofessur an der Universität Tel Aviv, ab 1. März 2011 Sektionschefin und Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit im Gesundheitsministerium, von 8. März 2017 bis Dezember 2017 Gesundheits- und Frauenministerin.

