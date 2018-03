In den 1990er-Jahren sorgte die Kelly Family unter Europas Jugendlichen für Hysterie. Fast 20 Jahre nach der letzten großen Europa-Tournee wollen es Angelo, Paddy und Co. wieder wissen. Am Freitag treten sie in Wien, am 7. Juli noch einmal in Salzburg auf. Doch was waren ihre großen Hits und wie hießen die eigentlich alle nochmal? Teste hier als Warm-Up dein Fan-Wissen im großen Kelly-Quiz!

