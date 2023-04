Kelly Clarkson und Céline Dion veröffentlichen neue Songs

US-Sängerin Kelly Clarkson (40) hat in der Nacht auf Freitag zwei neue Songs veröffentlicht. Die Lieder "Me" und "Mine" sind Vorboten ihres Albums "Chemistry", das am 23. Juni erscheinen soll und sich Medienberichten zufolge mit ihrer Trennung von Brandon Blackstock auseinandersetzt. Mit einem neuen Song hat sich unterdessen Céline Dion (55) zurückgemeldet, nachdem sie zuletzt aus gesundheitlichen Gründen ihre Tournee verschieben musste.

Auf Instagram schrieb Clarkson, sie habe direkt zwei Lieder herausgebracht, "weil ich nicht nur einen Song veröffentlichen wollte, der ein ganzes Album oder eine ganze Beziehung repräsentiert." Clarkson gewährte in ihrem Statement bereits einen kleinen Einblick in die restlichen zwölf Lieder: "Es gibt viele Phasen von Trauer und Verlust auf diesem Album. Jeder Song steht für eine andere Phase und einen anderen emotionalen Zustand."

Über die Namensgebung des Albums sagte die Grammy-Preisträgerin außerdem: "Die richtige Chemie mit jemandem zu haben, ist ein unglaubliches und überwältigendes Gefühl. Es ist so, als hätte man keine Wahl in dieser Sache. Man fühlt sich einfach zueinander hingezogen. Das kann gut und schlecht sein."

Die Sängerin war seit 2013 mit Brandon Blackstock (46) verheiratet. Gemeinsam haben sie eine Tochter und einen Sohn. 2020 gab das Paar die Trennung bekannt. Songs zu schreiben, habe ihr dabei geholfen, ihre Gefühle zu verarbeiten, sagte sie schon im vergangenen Jahr.

Das neue Lied von Céline Dion heißt "Love Again" ist zugleich der Soundtrack der gleichnamigen Liebeskomödie, in der die gebürtige Kanadierin ihr Schauspieldebüt gibt. Auf Instagram verriet sie neben der Song-Ankündigung noch eine weitere Überraschung: "Markiert den Kalender, am 5. Mai kommt der Film in die Kinos und am 12. Mai wird das komplette Album mit fünf neuen Céline-Songs erhältlich sein!"

Bei der weltweit erfolgreichen Musikerin war eine seltene neurologische Erkrankung festgestellt worden, das sogenannte Stiff-Person-Syndrom. Das machte sie im Dezember 2022 in einer emotionalen Botschaft bei Instagram öffentlich. Sie leide an Muskelkrämpfen und habe dadurch manchmal Probleme beim Gehen und beim Singen. Ein eigentlich für 22. März in der Wiener Stadthalle geplantes Konzert des Starts soll am 28. März 2024 nachgeholt werden.