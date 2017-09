Mit sehr scharfer Kritik reagiert der ORF-Redakteursrat auf die Vorwürfe der ÖVP gegen "Sommergespräche"-Moderator Tarek Leitner.

Am Montag werden die ORF-"Sommergespräche" abgeschlossen und noch selten hat es schon vor einem Interview so viel Missstimmung gegeben. Die ÖVP hält nämlich Moderator Tarek Leitner vor, mit SPÖ-Chef Christian Kern selbst in dessen Zeit als Kanzler geurlaubt zu haben. Dies wird freilich von allen Beteiligten bestritten, was nun ÖVP-Mandatar Efgani Dönmez ins Schussfeld bringt.

Der von den Grünen auf die Liste der Volkspartei gewechselte Dönmez hatte am Samstag einen gemeinsamen Ibiza-Urlaub Leitners mit Kern ausgegraben, der freilich schon längst bekannt war. Nach Darstellung des ORF-Moderators waren mehrere Familien im Jahr 2015 gemeinsam in den Ferien, da seine Tochter mit jener des damaligen ÖBB-Chefs Kern befreundet war.

Nun legte jedoch Dönmez in den Sonntagsmedien nach und behauptete in "Kurier" und "Österreich", dass die beiden auch im Herbst 2016, also zu einer Zeit, wo Kern schon SPÖ-Vorsitzender und Regierungschef war, gemeinsam in Marokko auf Urlaub gewesen. Dies wird freilich von allen Beteiligten abgestritten.

» Bewusstes und absichtliches Anpatzen «

Der ORF-Redakteursrat sieht keinen Grund, an Leitners Angaben zu zweifeln und reagiert entsprechend entrüstet auf die Behauptungen von Dönmez. Das Gremium erkennt "ein bewusstes und absichtliches Anpatzen mit dem Zweck, einen ORF-Journalisten vor einem wichtigen Interview einzuschüchtern". Dönmez schädige bewusst die journalistische Glaubwürdigkeit des ORF-Mitarbeiters. Dabei beweise Leitner seit vielen Jahren in seiner Funktion als ORF-Moderator, dass er parteipolitisch unabhängig und objektiv sei.

Stellungnahme der #ORF-Redakteursvertretung zu den unwahren Behauptungen von ÖVP-Kandidaten @efganidoenmez zu Tarek Leitner: pic.twitter.com/1JPY2dJs6e — Dieter Bornemann (@DieterBornemann) 3. September 2017

Auch bei den NEOS sorgt das Vorgehen des ÖVP-Neuzugangs für Unmut. Generalsekretär Nikola Donig sieht schon eine "Dönmez-Gate". Die ÖVP forderte er auf, entweder umgehend Beleg oder Quelle der Vorwürfe offen zu legen "oder die Konsequenzen beim Listen-Fünften Dönmez zu ziehen".

Wenig überraschend zeigte sich auch die SPÖ schockiert. Jetzt erfinde die ÖVP schon Urlaube, um die SPÖ und Bundeskanzler Kern anzupatzen, gab sich SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler betroffen. Er frage sich, ob es der neue Stil der ÖVP sei, Diffamierungen und Unwahrheiten zu verbreiten und dann zu schweigen. Damit bezog er sich auch auf die Behauptung von Parteichef Sebastian Kurz, dass der Industrielle Hans-Peter Haselsteiner die SPÖ mit 100.000 Euro unterstützt habe.

In letzerer Angelegenheit hat die SPÖ Kurz ja sogar geklagt, da dieser die im "Sommergespräch" getätigten Vorwürfe seither weder bewiesen noch dementiert hat. Die rechtlichen Schritte kommen freilich nicht in der ganzen Partei so gut an. Wiens Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) meinte am Sonntag in der "Krone": "Das muss man politisch austragen. Ich halte von solchen Klagen nicht so viel."

ÖVP nimmt Vorwürfe nicht zurück

Zurückgenommen hat die ÖVP jedenfalls bisher keinen ihrer Vorwürfe. Dönmez war für die APA zumindest vorläufig nicht erreichbar und Mediensprecher Gernot Blümel nützte den Sonntag dazu, die Leitner-Debatte am Leben zu erhalten. Aus seiner Sicht entsteht zumindest eine schiefe Optik "durch die Freundschaft zwischen Leitner und Kern", sagte der Wiener VP-Chef gegenüber der APA. Es stelle sich die Frage, ob ausgerechnet jener Journalist, der ein Naheverhältnis zum Kanzler habe, die "Sommergespräche" und TV-Duelle moderieren müsse.

Zumindest in diesem Punkt ist die FPÖ der selben Meinung. Generalsekretär Herbert Kickl ortet bei ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetez massiven Handlungsbedarf. Die "Besorgnis der Befangenheit" hätte diesen längst agieren lassen müssen. Freilich fügte Kickl gleich an, er wolle gar nicht wissen, welche ORF-Granden mit welchen ÖVP-Granden im Umfeld von (Lobbyist und Jagd-Veranstalter Alfons) Mensdorff-Pouilly schon zum gemeinsamen Halali ausgerückt seien: "Im ORF waschen sich rot-schwarze Hände gegenseitig."