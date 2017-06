Wahrscheinlich wäre er katerbedingt total einsilbig. Oder er hätte einen schlechten Tag und wäre wahnsinnig unsympathisch. Gemeint ist Campino von den Toten Hosen, falls wir uns je mal treffen sollten. Anders ist nämlich nicht zu erklären, warum das Leben (Schicksal? Gott?) sich entschieden hat, unbedingt zu verhindern, dass Campino und ich einander begegnen.

Ein erstes Treffen scheiterte zu der Zeit, als das Festivalgelände Wiesen noch im romantischen Sinn gut abgerockt war, Cola Rum das In-Getränk und die Hosen als Headliner spielten. Eine sehr liebe Freundin von mir hatte mich damals als seelischen Beistand („Atmen! Atmen!“) für ihr gewonnenes Backstagetreffen mit Campino ausgewählt. Blöderweise bekämpfte die Freundin ihre Nervosität in den zähen Stunden vor der Audienz mit Bier. Zu viel Bier. Was soll ich sagen? Kein Treffen, und das war besser so.

Vor ein paar Wochen dann war Campino in Wien und wollte über das neue Album sprechen. Ich war zufrieden: Jetzt würde ich Jahrzehnte später erfahren, wo zwischen lässig und spießig Campino inzwischen angekommen ist. Dann verabreichte mir das Leben ein paar Viren von den zwei Mini-Punks in meinem Leben. Die Kinder-Viren und ich kämpften heftig. Die Viren waren stärker. Die Kollegin, die einsprang, fand Campino sehr lässig.

Lässig wird bestimmt auch sein nächster Wien-Besuch als Headliner beim Rock-In-Vienna-Festival. Ohne mich. Das Fußballturnier des Mini-Punks in Tirol an diesem Wochenende steht seit Herbst im Kalender. Eh klar. Wahrscheinlich treffen wir einander mal grau und faltig in einer Seniorenresidenz.

Dann hätte ich ihm wenigstens viel zu erzählen.

Rock In Vienna, 2.–5. Juni, Donauinsel

