Keine Nachrichten in Griechenland - Journalisten streiken

Wegen eines Journalistenstreiks gab es am Dienstag in Griechenland keine Nachrichten in Radio und Fernsehen.

Der Streik begann um 05.00 Uhr MESZ und sollte am Mittwoch um 05.00 MESZ enden. Auch die staatliche Nachrichtenagentur ANA-MPA wurde bestreikt.

Die Redakteure wehren sich gegen die hohe Arbeitslosigkeit, die weit verbreitete Teilzeitarbeit sowie eine verspätete Zahlung der Löhne und Honorare der Redakteure, wie ihre Verbände (POESY und ESIEA) mitteilten. Zudem fordern sie Maßnahmen zur Rettung ihrer defizitären Krankenkasse (EDOEAP). Wegen der seit 2009 andauernden schweren Finanzkrise mussten mehrere Zeitungen schließen. Andere wurden verkauft und arbeiten mit weniger Personal.

Alle griechischen Sender zeigten am Dienstag Spiel- und Dokumentarfilme. Nachrichtensendungen fielen aus. Wer sich in Griechenland informieren wollte, war auf die griechisch-zypriotischen Medien, fremdsprachige Sender und Portale oder einige kleinere griechische Nachrichtenportale angewiesen.